Cuáles son los cuatro caminos que tiene Boca para llegar a la Libertadores 2027

El Xeneize afrontará una intensa seguidilla de ocho partidos en apenas 30 días, con las semifinales de la Copa Argentina y la Sudamericana, el Superclásico y el tramo decisivo del Clausura. El equipo de Arruabarrena tiene cuatro alternativas para conseguir el pasaje al máximo torneo continental.

Boca venció a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina, una de los cuatro caminos que tiene para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Boca se prepara para un mes que puede resultar determinante para su temporada. El equipo dirigido por Arruabarrena continúa con vida en cuatro frentes y tendrá por delante una exigente seguidilla de ocho partidos en apenas 30 días , con compromisos decisivos tanto a nivel nacional como internacional.

El Xeneize está en las semifinales de la Copa Sudamericana , avanzó a las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer 3-2 a Racing y continúa en carrera en el Torneo Clausura . Además, actualmente ocupa el tercer puesto de la tabla anual , una posición que también le permitiría conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027 .

En este contexto, Boca tiene cuatro caminos para alcanzar a jugar en 2027 el máximo torneo continental. Puede conseguir el boleto a través de la Copa Argentina, ganar el Clausura, conquistar la Copa Sudamericana o finalizar entre los tres primeros de la tabla anual.

La primera posibilidad es la Copa Argentina . Después de la remontada ante Racing, el conjunto de Arruabarrena se metió entre los cuatro mejores y ahora deberá enfrentar a Banfield en semifinales. El encuentro todavía no tiene fecha oficial, aunque la ventana prevista es el martes 6 de octubre. En la otra semifinal aparecen Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense, de acuerdo con cómo quede definido el cuadro. El campeón del certamen obtendrá una plaza para la Libertadores 2027.

La segunda vía es el Torneo Clausura . Boca continúa en carrera en la Zona A y primero deberá asegurar su clasificación a los octavos de final. A partir de allí, tendrá que superar las distintas instancias de eliminación directa hasta quedarse con el campeonato. El título le permitiría también conseguir el boleto al máximo torneo continental.

El ecuatoriano Enner Valencia, autor de los tres goles con los cuales Boca logró el pase a las semifinales de la Copa Argentina. X

La tercera alternativa está en la Copa Sudamericana, donde Boca enfrentará a Vasco da Gama en las semifinales. La ida está prevista para el 13 de octubre y la revancha para el 20, ambos encuentros a las 21.30. Si logra avanzar, disputará la final frente al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. La consagración internacional le aseguraría también la clasificación a la Libertadores 2027.

La cuarta posibilidad pasa por la tabla anual. Los tres primeros equipos de la clasificación acumulada de la temporada, que contempla los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura, accederán a la próxima Copa Libertadores. Boca actualmente ocupa el tercer lugar, aunque todavía quedan seis partidos y varios equipos se encuentran cerca en la pelea por esas posiciones.

Por eso, el Xeneize tendrá varios objetivos simultáneos durante las próximas semanas. No solamente deberá avanzar en las copas, sino también sostener su posición en la tabla anual y sumar puntos en el Clausura.

Todo comenzará el viernes 2 de octubre, cuando Boca reciba a Unión en La Bombonera desde las 21.30. Cuatro días después, y si finalmente se confirma esa fecha, llegará la semifinal de Copa Argentina ante Banfield. Luego visitará a Instituto el 9 de octubre, antes de comenzar la serie internacional ante Vasco da Gama.

El 13 de octubre Boca recibirá al conjunto brasileño por la ida de las semifinales de la Sudamericana y el 20 disputará la revancha. Entre ambos encuentros está previsto el compromiso ante Talleres, mientras que el 25 de octubre llegará otro partido importante del Clausura frente a Independiente.

El recorrido de este mes se cerrará el 1 de noviembre, cuando Boca reciba a River por el Superclásico, en un encuentro cuyo horario todavía debe ser confirmado.

En total serán ocho partidos en 30 días, con un promedio de un encuentro cada tres días y medio. Una agenda que obligará a Arruabarrena a administrar los minutos, cuidar el físico del plantel y sostener la competitividad en todos los frentes.

Fecha Condición Rival Competencia Hora

2/10 Local Unión Clausura 21.30

6/10 Neutral Banfield Copa Argentina A confirmar

9/10 Visitante Instituto Clausura 19.30

13/10 Local Vasco da Gama Copa Sudamericana 21.30

18/10 Local Talleres Clausura A confirmar

20/10 Visitante Vasco da Gama Copa Sudamericana 21.30

25/10 Visitante Independiente Clausura A confirmar

1/11 Local River Clausura A confirmar

Así, Boca afrontará un mes en el que puede definir gran parte de su futuro. La Copa Argentina, el Clausura, la Sudamericana y la tabla anual representan los cuatro caminos que tiene el Xeneize para volver a jugar la Copa Libertadores en 2027.