Nueva marca china de motos desembarca en el país con dos modelos para competir en el segmento custom y cruiser + Agregar ámbito en









Representada por el Grupo La Emilia, la firma internacional inicia sus operaciones en el mercado local con las nuevas Chinchilla 500 y Napoleon Bob 500 de ingeniería y diseño propio.

La nueva Benda Chinchilla 500

El Grupo La Emilia oficializó la incorporación de la firma Benda a su portafolio de marcas de motos en la Argentina, sumando una alternativa inédita dentro del segmento custom y cruiser de media cilindrada. La compañía comercializará sus unidades apoyándose en la infraestructura de la red oficial de Keeway Group (que integra a firmas como Benelli, Morbidelli y Keeway), garantizando cobertura comercial y servicio de posventa en distintos puntos del territorio nacional.

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Fundada en 2016 en Hangzhou, China, Benda cuenta con centros de diseño e ingeniería divididos entre Asia y Europa. La firma se destaca en el panorama global por desarrollar plataformas mecánicas y motores propios, combinando la estética clásica del universo bobber con soluciones tecnológicas actuales.

Motor V-Twin, transmisión por correa y paquete electrónico de serie Para su etapa de lanzamiento en el mercado argentino, la marca estructuro su oferta inicial en torno a dos modelos de 500 cc equipados con la misma base motriz pero con filosofías de uso bien diferenciadas:

Benda Chinchilla 500: concebida como una roadster custom de carácter versátil y apta para viajar en pareja. Destaca por su tanque de combustible con silueta de lágrima, manillar Drag Bar, neumáticos de gran sección, motor V-Twin de 475,6 cc acoplado a una transmisión final por correa, frenos con ABS, control de tracción (TCS), pantalla TFT e iluminación Full LED.

Benda Napoleon Bob 500: presenta un planteo estético de estilo bobber radical con asiento flotante monoplaza, manillar Flying Wing y una suspensión delantera con horquilla carenada de tipo Springer. Mantiene el mismo propulsor V-Twin de 475 cc con correa y la dotación completa de asistencias electrónicas de su hermana de gama. Benda Napoleon Bob 500 presenta un planteo estético de estilo bobber radical con asiento flotante monoplaza, manillar Flying Wing y una suspensión delantera con horquilla carenada de tipo Springer. Un salto de calidad para la red comercial de media cilindrada Con esta incorporación, el Grupo La Emilia refuerza su posición en la franja media del mercado de motos, ofreciendo una propuesta diferenciada para los motociclistas que buscan diseño exclusivo y mecánica propia. La llegada de la Chinchilla 500 y la Napoleon Bob 500 abre una nueva alternativa en los salones de venta, respaldada por la experiencia industrial y la red logística del grupo en el país.

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