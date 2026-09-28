Javier Milei arma una foto federal en París: quiénes son los 13 gobernadores que lo acompañan a la Argentina Week + Agregar ámbito en









La comitiva incluye a mandatarios provinciales de distintos espacios y tendrá una doble lectura: promocionar inversiones y reforzar el vínculo con los gobernadores con los que el Gobierno necesita acordar su agenda en el Congreso.

Javier Milei viaja a París con una nutrida comitiva de gobernadores.

El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La delegación presidencial estará acompañada por un grupo de gobernadores con los que Casa Rosada mantiene canales de diálogo y que tendrán un lugar central durante las actividades en Francia.

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La presencia de los mandatarios provinciales se inscribe en una agenda que excede la promoción de inversiones. El Gobierno busca aprovechar el viaje para exhibir una foto política amplia mientras avanza con la negociación del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos iniciativas para las que necesita construir acuerdos con sectores que no integran formalmente La Libertad Avanza.

La nómina que acompaña al Presidente está integrada por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Javier Milei viaja a París con 13 gobernadores y busca mostrar respaldo federal en plena negociación política. Se trata de un grupo heterogéneo desde el punto de vista político. Conviven mandatarios de origen radical, peronistas y dirigentes que mantienen acuerdos electorales o institucionales con el oficialismo nacional. La composición de la delegación, de hecho, viene siendo leída en Balcarce 50 como una señal del mapa de aliados y dialoguistas con el que el Gobierno pretende trabajar durante la segunda mitad del año.

Javier Milei viaja a París en busca de inversiones La agenda internacional tendrá como eje la búsqueda de inversiones. La Argentina Week reunirá en París a funcionarios, empresarios y ejecutivos de compañías internacionales y pondrá el foco en sectores como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Entre las iniciativas que estarán sobre la mesa aparecen proyectos vinculados con Vaca Muerta, gas natural licuado, litio y cobre.

Milei tendrá además una agenda política propia. Está previsto que participe como principal orador en una de las jornadas del encuentro, que tendrá actividades en la sede de la OCDE, y mantendrá una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. También recibirá una distinción del Paris Economic Forum. Javier Milie junto a Emmanuel Macron, en Casa Rosada. En paralelo, la delegación oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, entre otros funcionarios. La participación de Santilli tendrá además un componente político, dado que el jefe de Gabinete viene funcionando como uno de los principales enlaces entre la Casa Rosada y los gobernadores. El viaje se produce mientras el oficialismo intenta conseguir respaldo parlamentario para su agenda. La eliminación de las PASO continúa entre las prioridades de la reforma electoral, aunque el Gobierno todavía debe reunir los votos necesarios en el Senado. Al mismo tiempo, avanza la discusión del Presupuesto 2027, donde las provincias tienen intereses concretos vinculados con recursos, obras y transferencias nacionales.