Bitcoin perfora los u$s80.000 mientras suben las apuestas por una suba de tasas de la Fed en septiembre

La principal criptomoneda retrocede desde el máximo de tres meses que tocó el jueves pasado, presionada por un mercado laboral más fuerte de lo esperado, la suba del petróleo ante la escalada militar con Irán y la probabilidad creciente de que la Fed actúe el 16 de septiembre.

Bitcoin (BTC) cede con moderación este lunes y cotiza en torno a los u$s79.300, por debajo del nivel clave de los u$s80.000. Ethereum (ETH) sigue la misma tendencia y pierde los u$s2.500. El resto de las altcoins también opera en baja al inicio de la segunda semana de septiembre.

Pese al retroceso reciente, la demanda institucional ofrece cierto contrapeso para la principal criptomoneda del mercado. Los ETF spot de Bitcoin listados en EEUU registraron entradas netas de aproximadamente u$s1.000 millones durante la semana pasada, según datos de SoSoValue , una señal de que el interés institucional no se evaporó pese a la corrección.

El retroceso se produce luego de que la criptomoneda tocara un máximo de más de tres meses —u$s82.178 el jueves pasado— antes de revertir tras la publicación del informe de empleo de Estados Unidos el viernes.

Los datos mostraron que los empleadores incorporaron 162.000 puestos de trabajo en agosto, casi el triple de lo proyectado por los economistas, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%. La solidez del mercado laboral reavivó las expectativas de un endurecimiento monetario inminente.

Según la herramienta FedWatch de CME , la probabilidad de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión del 15 y 16 de septiembre trepó al 60%, frente al 49% previo a la publicación del dato.

Las tasas más altas presionan sobre Bitcoin y los activos especulativos en general, al encarecer el costo de oportunidad de mantener inversiones sin rendimiento y endurecer las condiciones financieras globales.

El petróleo y la inflación: otras fuentes de presión

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán sumó otra fuente de incertidumbre. El crudo Brent escaló hasta cerca de los u$s97 por barril este lunes, luego de que el ejército estadounidense informara que atacó tres buques petroleros iraníes el sábado, en respuesta a un ataque con misiles balísticos de fuerzas iraníes contra embarcaciones de la Marina de EEUU.

La suba del petróleo reavivó los temores inflacionarios y añade presión sobre los activos de riesgo. Por ese motivo, los inversores aguardan ahora dos publicaciones clave para calibrar los próximos pasos de la Fed.

El índice de precios al productor (IPP) se conocerá el jueves y el índice de precios al consumidor (IPC) llegará el viernes. Una lectura de inflación más elevada de lo esperado podría consolidar las apuestas de una política monetaria más restrictiva y generar nuevas turbulencias para el mercado cripto.