Bitcoin cede hasta los u$s78.000, presionado por los rendimientos de los bonos y la suba del petróleo

La principal criptomoneda extiende la corrección desde el máximo de tres meses alcanzado la semana pasada, con el bono del Tesoro a 10 años cerca del 4,8% y el crudo Brent en su nivel más alto en seis semanas. El viernes se publicará el IPC de agosto, último dato clave antes de la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre.

Bitcoin (BTC) cede un 1% este martes y cotiza en torno a los u$s78.200 , extendiendo la corrección desde el máximo de tres meses que tocó la semana pasada. Ethereum (ETH) pierde medio punto porcentual y se aleja de los u$s2.500. La mayoría de las altcoins también opera en baja, con Zcash (ZEC) e Hyperliquid (HYPE) entre los tokens más afectados de la jornada.

A pesar de eso, la criptomoneda acumula una ganancia de aproximadamente un 25% en agosto y se mantiene muy por encima de sus mínimos recientes.

Además, los ETF spot de Bitcoin en EEUU registraron entradas netas de alrededor de u $s1.000 millones la semana pasada, extendiendo una racha positiva de tres semanas consecutivas que ofrece cierto soporte al mercado.

La presión llega desde varios frentes simultáneos. Por ejemplo, el crudo Brent superó los u$s98 por barril este martes, su nivel más alto en unas seis semanas, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y las crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz .

La suba del petróleo añade presión inflacionaria a nivel global, lo que derivó sobre la suba del yen japonés y el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense . Se tratan de dos factores que pesan sobre los activos de riesgo como las criptomonedas.

Las tasas más altas tienden a presionar al bitcoin y los activos especulativos en general, al incrementar el atractivo de las inversiones con rendimiento y endurecer las condiciones financieras globales.

El bono a 10 años se mantiene cerca del 4,8%, luego de que las nóminas no agrícolas de agosto sorprendieran al mercado con una creación de 162.000 puestos de trabajo, muy por encima de las previsiones de 53.000. La solidez del mercado laboral refuerza la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas en su reunión del 15 y 16 de septiembre.

El IPC de agosto, el dato que moverá al mercado

"La atención de los inversores debería centrarse en los próximos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, especialmente el IPC, y en la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

Afirmó que esos eventos "podrían aumentar la volatilidad" en el corto plazo, principalmente porque las expectativas respecto de la política monetaria continúan siendo uno de los principales factores para los activos de riesgo.

"Si Bitcoin logra mantener los niveles actuales de soporte, el movimiento podría interpretarse más como una consolidación después del reciente repunte que como un cambio de tendencia", agregó.