Bitcoin sube y se acerca a u$s80.000, pero el petróleo y la amenaza de suba de tasas limitan el rebote + Agregar ámbito en









El avance de Bitcoin se ve condicionado por la tensión geopolítica en Medio Oriente que impulsa el crudo a su nivel más alto en meses y eleva las expectativas de suba de tasas.

¿A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada?

Las criptomonedas avanzan con moderación este miércoles. Bitcoin (BTC) sube un 1,5% hasta los u$s79.400, recuperando terreno tras haber caído el martes a mínimos cercanos a los u$s77.600, luego de que unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo esperado revirtieran las ganancias que habían llevado a la criptomoneda por encima de los u$s82.000 la semana pasada.

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"Resulta interesante observar que Bitcoin está mostrando un comportamiento más cercano al de los metales preciosos, con el oro y la plata avanzando durante el período", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama. "Este movimiento refuerza la percepción de que, en momentos de mayor incertidumbre, algunos inversores pueden seguir buscando activos alternativos fuera de los mercados tradicionales".

Por su parte, Ethereum (ETH) registra alzas cercanas al 2% y supera los u$s2.500. La mayoría de las grandes altcoins también opera en verde.

La gran protagonista del día es Zcash (ZEC), que se dispara un 11% luego de que Grayscale confirmara que su fondo cotizado —que cotiza bajo el símbolo ZCSH en NYSE Arca— superó los u$s500 millones en activos apenas dos semanas después de su debut el 25 de agosto.

El fondo, el primero en ofrecer exposición directa al precio de Zcash y en ampliar el acceso institucional a ese token, recibió más de u$s70 millones en entradas acumuladas desde su lanzamiento, más una inversión de u$s100 millones proveniente de DCG International Investments.

El petróleo toca los u$s100 y complica el panorama macro Sin embargo, el contexto sigue siendo adverso. El crudo se sitúa en torno a los u$s100 por barril luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmara que atacó dos buques estadounidenses y ocho petroleros en el Golfo, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos contra cinco tanqueros iraníes. El alza del petróleo complica las perspectivas de los bancos centrales al plantear un rebrote inflacionario justo cuando los responsables de política monetaria evalúan si las condiciones económicas justifican una postura más restrictiva. Los operadores incrementaron notablemente sus apuestas a una suba de tasas en la reunión del 15 y 16 de septiembre de la Reserva Federal, tras los sólidos datos del mercado laboral y la renovada preocupación inflacionaria. Una suba de tasas presionaría al bitcoin, cuyas ganancias permanecen acotadas precisamente por ese riesgo macroeconómico latente.

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