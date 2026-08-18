Alertan que Bitcoin podría colapsar hasta los u$s10.000: los motivos detrás

La principal criptomoneda sufrió caídas superiores al 80% en anteriores ciclos bajistas, incluida una contracción del 84% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

Bitcoin sufrió caídas superiores al 80% en anteriores ciclos bajistas, incluida una contracción del 84% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

El Bitcoin vuelve a quedar en el centro de las alertas del mercado. Según los analistas de Wall Street , podría avecinarse un escenario que implicaría una de las mayores correcciones de su historia.

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Según Mike McGlone , estratega en Bloomberg Intelligence, el BTC podría terminar 2026 en torno a u$s10.000 . Desde un nivel cercano a u$s64.100 , ese movimiento supondría una caída de aproximadamente 84% .

McGlone vinculó su escenario con patrones observados durante grandes episodios de estrés financiero. En particular, comparó el contexto actual con la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja tecnológica de 2000-2001 .

El estratega también identificó u$s50.000 como un primer objetivo dentro de una eventual trayectoria bajista hacia los u$s10.000. La hipótesis supone que el deterioro de las condiciones financieras y un incremento de la volatilidad podrían acelerar la salida de capitales de los activos digitales.

La proyección de McGlone se ubica muy por debajo de otras estimaciones del mercado. Bernstein, por ejemplo, consideró que la corrección podría encontrar un piso en torno a u$s60.000 , nivel correspondiente a los máximos del ciclo anterior. Desde allí, la firma espera que pueda comenzar una nueva etapa alcista.

Bitcoin sufrió caídas superiores al 80% en anteriores ciclos bajistas, incluida una contracción del 84% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

La diferencia entre ambos escenarios muestra la amplitud de las expectativas que existen actualmente sobre Bitcoin.

Mientras algunos analistas interpretan la caída como una corrección avanzada dentro del ciclo, McGlone plantea la posibilidad de una revaluación mucho más profunda de los activos de riesgo.

El mercado ya acumula antecedentes de fuertes desplomes. Bitcoin sufrió caídas superiores al 80% en anteriores ciclos bajistas, incluida una contracción del 84% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

Por eso, aunque el objetivo de u$s10.000 representa un escenario extremo y no una previsión consensuada, la advertencia vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales riesgos de bitcoin: su elevada sensibilidad frente a los cambios de liquidez, las condiciones financieras y el apetito global por el riesgo.