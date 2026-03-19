Bitcoin retrocede 5% por la suba del petróleo y los cambios en proyecciones de la Fed + Seguir en









La principal criptodivisa acumula una baja de casi 40% en los últimos seis meses. Cómo operan los demás activos.

Las criptomonedas se encuentran en vilo por la Fed. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con tendencia a la baja este jueves, marcado por el contexto de tensión global así como por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU de mantener la tasa sin cambios, que proyectó más inflación para los próximos meses.

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En este marco, el Bitcoin (BTC) cede 5,1% en las últimas 24 horas a u$s70.152, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) registra una caída del 6% y opera a u$s2.174. Las altcoins operan con mayoría de caídas, de hasta 5% encabezadas por Solana (-4,1%), y Dogecoin (-5%).



Tal como anticipaba el mercado, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios, en el orden de 3,5%-3,75%. Sin embargo, la novedad vino de la mano de los cambios en las proyecciones económicas del banco central norteamericano, sobre todo en la inflación esperada para 2026, como consecuencia de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, producto de la guerra en Medio Oriente.

Embed La cautela domina al mercado Luego de que el banco central estadounidense elevara su previsión de inflación para 2026 de 2,4% a 2,7%, los inversores redujeron sus apuestas por los activos digitales. La proyección de la Fed argumenta que el aumento de los precios del petróleo podría complicar el camino de la desinflación y retrasar posibles recortes de tasas.

Mientras tanto, el crudo sigue en el centro de la escena. Los precios subieron por encima de los u$s110 por barril el miércoles y extendieron las ganancias en las operaciones asiáticas el jueves después de que Irán atacara varias instalaciones energéticas en Cercano Oriente.

En ese sentido, la suba del petróleo elevó el rendimiento de bonos y fortaleció al dólar, lo cual perjudicó a las criptomonedas. Por otra parte, los índices bursátiles estadounidenses también cerraron a la baja el miércoles.