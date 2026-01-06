Bitcoin resiste la cautela y las salidas de EFTs, y se mantiene en los u$s93.000 + Seguir en









Mientras Strategy anuncia una gran pérdida para el cuarto trimestre de 2025, la principal criptomoneda muestra signos de rebote.

El mercado de las criptomonedas opera al alza durante la jornada del martes, con Bitcoin (BTC) alcanzando los u$s93.706, según Binance. De esta forma, registra un aumento del 6,6% semanal.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) repunta 1,8% hasta los u$s3.234. Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia, aunque destaca el repunte de Ripple (XRP), que anota una suba del 11%. Le siguen Solana (Sol) con 2,5% y Lido Staked Ether (STETH) con 2%.

Embed Bitcoin busca no caer en una corrección El precio de las criptomonedas gozó de un aumento gracias a las inversiones dentro del sector tecnológico, principalmente en inteligencia artificial (IA), así como un alto interés por el riesgo, que mejoró a medida que los mercados superaron el shock inicial de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Algunos analistas sostienen que el activo muestra signos de rebote tras meses de lateralidad. En ese sentido, si Bitcoin recupera y mantiene los u$s100.000, será una señal psicológica y técnica favorable para los alcistas. Por otro lado, observadores de GTrade advirtieron que si la criptomoneda líder no logra recuperar ese umbral, podría descender hasta los 77,000 dólares, alineados con la tendencia alcista de largo plazo desde 2020.

Asimismo, Strategy Inc., la compañía de Michael Saylor, reveló el lunes por la noche una pérdida no realizada de u$s17.440 millones para el cuarto trimestre de 2025, vinculada en gran parte a una caída en el valor de Bitcoin, su principal tenencia. Se puede comparar recién con el cuarto trimestre de 2024, cuando Strategy registró una pérdida neta de 670,8 millones.

