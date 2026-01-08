Bitcoin: MSCI no excluirá a empresas de tesorería de sus índices

No solo en el Nasdaq sino en todo el mundillo inversor aguardaban con ansias la decisión del proveedor de índices globales MSCI. El 2026 vino con buenas noticias para el Bitcoin y demás criptos.

MSCI mantendrá a las empresas de tesorería de activos digitales en sus índices de renta variable, una definición que fue bien recibida por el mercado cripto y por los inversores institucionales.

Desde hace semanas el mundo de las criptomonedas y del ecosistema de activos digitales estaba velando las armas ante una decisión clave de MSCI que finalmente se dirimió favorablemente.

Es que el principal proveedor de índices globales, MSCI , concluyó su revisión de las llamadas compañías de tesorería de activos digitales o DATCO , y decidió no excluirlas de sus índices insignia .

Se trata de un avance importante para las corporaciones centradas en Bitcoin y el ecosistema de activos digitales más amplio. MSCI dijo que el tratamiento actual de las empresas afectadas permanecerá sin cambios por ahora , lo que significa que las DATCO ya incluidas en los índices MSCI seguirán incluidas siempre que sigan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad existentes.

Las llamadas DATCO son empresas que cotizan en bolsa y cuyo modelo de negocio se basa en acumular y gestionar activos digitales como Bitcoin , ofreciendo exposición a inversores tradicionales, enfrentando los riesgos inherentes de la volatilidad del mercado y los sobreprecios.

Según relata Micah Zimmerman en BitcoinMagazine , el proveedor del índice reconoció los comentarios de los inversores institucionales que expresaban su preocupación por el hecho de que algunas empresas de tesorería de activos digitales se parecen a los fondos de inversión, que normalmente quedan excluidos de sus índices.

Al mismo tiempo, MSCI dijo que distinguir entre entidades orientadas a la inversión y compañías operativas que poseen activos digitales como parte de su negocio principal requiere más investigación y aportes del mercado.

Como resultado, MSCI dijo que planea lanzar una consulta más amplia sobre el tratamiento de las empresas no operativas, mientras pospone cualquier exclusión, adición o cambio relacionado con el tamaño de las DATCO en el ínterin, según el anuncio de la compañía.

La presión de la industria cripto y el alivio en los mercados

Zimmerman recuerda que la medida revierte los temores que han circulado en los mercados financieros y de criptomonedas durante meses de que las empresas, como Strategy, que tienen la mayoría de sus activos en Bitcoin y otros activos digitales podrían ser eliminadas de los índices de renta variable globales ampliamente seguidos, como el MSCI All Country World y los índices de mercados emergentes.

La propuesta, anunciada por primera vez por MSCI a finales del año pasado, habría clasificado efectivamente a las DATCO (empresas públicas con más del 50% de sus activos en activos digitales) como entidades similares a fondos en lugar de empresas operativas y, por lo tanto, no elegibles para su inclusión en sus índices principales. Ese marco, explica Zimmerman, había provocado fuertes críticas por parte de actores y defensores de la industria.

¿Por qué había cierta resistencia de la industria de Bitcoin contra el MSCI y cuál fue la estrategia?, se plantea el analista. Vale destacar que Strategy, la mayor empresa de tesorería de Bitcoin que cotiza en bolsa, y otras DATCO habían estado en el centro del debate.

Pero en el caso de Strategy, la compañía de Michael Saylor instó formalmente al MSCI a desechar la propuesta, argumentando que excluir a las empresas basándose únicamente en la composición de sus activos sería “equivocado”, “arbitrario” y podría desestabilizar la neutralidad del índice.

Cuenta Zimmerman que en una carta abierta al Comité del índice de acciones MSCI, Strategy enfatizó que las DATCO son empresas operativas, no fondos pasivos, y no deben ser juzgadas únicamente por las tenencias de Bitcoin en el balance.

Pero Strategy no estuvo sola: las redes ejecutivas para las criptomonedas como Bitcoin For Corporations también movilizaron apoyo, calificando la medida de discriminatoria y advirtiendo que la exclusión podría provocar miles de millones de dólares en salidas pasivas y dislocaciones más amplias del mercado.

En tal sentido, los analistas habían proyectado una posible fuga de capitales de hasta u$s2.800 millones solo de Strategy si MSCI seguía adelante con la exclusión, con estimaciones más amplias de ventas forzadas en los bonos del tesoro de criptomonedas que son mucho más altas.

Por eso, la decisión pone fin a esa incertidumbre y preserva el estatus de los DATCO dentro del conjunto de índices MSCI y evita la activación de ventas pasivas vinculadas a índices que se perfilaban como un riesgo estructural de mercado.

La reacción del mercado fue rápida: las acciones de los pesos pesados de los activos digitales, incluido Strategy, experimentaron compras de alivio inmediatas. Por ejemplo, las acciones de MSTR subieron más del 7% después de que se conociera la noticia en las operaciones fuera de horario.