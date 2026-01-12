Bitcoin se mantiene firme en los u$s90.000 aunque el mercado mira de cerca los conflictos globales + Seguir en









Los conflictos en Asia y América Latina contribuyeron a un menor apetito por el riesgo y ahora se le suma la escalada del conflicto entre Donald Trump y la Reserva Federal.

El mercado de criptodivisas continúa con una tendencia bajista aunque moderada. Bitcoin (BTC). Si bien el BTC logró recuperarse en el rally de Año Nuevo, la semana pasada operó con relativa estabilidad y ahora cae 0,7% hasta u$s90.210,96, según Binance.

Ethereum (ETH) pierde 1% y desciende hacia los u$s3.075,98. Mientras tanto, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (-3,6%), seguido de BNB que pierde 2%.

En lo que pueda afectar al precio de las criptomonedas, la relación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal está muy tensa. El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, reveló que el Departamento de Justicia emitió citaciones de gran jurado contra la institución, planteando incluso la posibilidad de cargos penales en su contra.

Esto se suma a los conflictos geopolíticos que hicieron que el precio de los activos de riesgo cayeran ante una inminente escalada luego de que el presidente de Donald Trump capturara al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue así que el precio del oro, considerado activo de refugio, se disparó con fuerza.

Embed ¿Se viene una gran suba en el precio del BTC? Según retoman diversos medios especializados, las ballenas de Bitcoin mantienen un comportamiento que históricamente precedió a grandes subas del precio. "Las ballenas de BTC están haciendo algo impresionante", resaltó al respecto el analista Alex Wacy.

Así, el especialista señaló que tales inversores, que tienen más de 1.000 unidades de Bitcoin, están saliendo de posiciones largas apalancadas. "Cuando las ballenas recortan posiciones largas metódicamente en lugar de vender por pánico, Bitcoin históricamente sigue con un fuerte impulso hacia arriba una vez que se absorbe la presión de venta", remarcó el analista.

