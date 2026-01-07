Bitcoin retrocede a u$s92.000, mientras el marco geopolítico reduce el interés por el riesgo + Seguir en









Asimismo, un anuncio de Morgan Stanley que hizo repuntar a Strategy no terminó de impactar en las cotizaciones de las criptodivisas.

A cuánto cotiza la principal criptodivisa este miércoles.

El mercado de criptomonedas opera con ligeras bajas, con Bitcoin (BTC) registrando un retroceso del 1,8% hacia los u$s92.106, según Binance.

Por su parte, Ethereum (ETH) baja por solo 0,6% y se ubica en u$s3.220. Las altcoins siguen la misma tendencia; Ripple (XRP) cae 5,4%, BNB solo 0,3% y Solana (Sol) recorta 1,1%.

Embed La incertidumbre geopolítica golpea al mercado cripto El interés por el riesgo, que había crecido en los primeros días del año, se vio moderado en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en todo el mundo, mientras empeoraba la disputa diplomática entre China y Japón, y los mercados esperaban más información sobre el plan de EEUU para Venezuela.

Por otro lado, en la jornada del martes Morgan Stanley aseguró que no procederá con una propuesta para eliminar de sus índices a las empresas con tesorería en activos digitales, como Strategy, el mayor tenedor de Bitcoin.

