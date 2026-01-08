Bitcoin desciende a u$s89.000, mientras que el riesgo geopolítico marca el pulso de los mercados + Seguir en









La principal criptodivisa no logra sostenerse en la marca de los u$s90.000, condicionado por la coyuntura global.

Cómo opera la principal criptodivisa en la jornada del jueves. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas opera a la baja en la jornada del jueves, con una caída de Bitcoin (BTC) del 2,2% hasta los u$s89.878, luego de haber registrado hasta u$s93.000 en la jornada de ayer.

Ethereum (ETH) también se debilita, un 3,7% hacia los u$s3.093, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) retrocede 7,7%; BNB baja 2,4%; y Solana (Sol) recorta 2,8%.

El riesgo geopolítico intercepta el avance de Bitcoin Los riesgos geopolíticos en Asia y América Latina limitaron el apetito por el riesgo. En Asia, una disputa diplomática entre China y Japón empeoró esta semana después de que Pekín impusiera restricciones a las exportaciones contra Tokio y también iniciara una investigación antidumping contra los fabricantes de productos químicos japoneses. Además, los medios barajaron la posibilidad de que Pekín restrinja sus exportaciones clave de tierras raras a Japón, lo que pondría en aprietos al enorme sector manufacturero japonés.

Por otra parte, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, sacudió los mercados a principio de semana, con fuertes subas del oro y la plata, no así de Bitcoin. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para tomar el control de la industria petrolera de Venezuela durante años, una jugada que podría desatar el enojo de China y provocar mayor inestabilidad política.

La anticipación del importante informe de empleo no agrícola de EEUU para diciembre también disuadió de realizar grandes apuestas en los mercados de criptomonedas. Los inversores esperan que estas señales, que se publicarán el viernes, influya en los planes de la Reserva Federal (Fed) para las tasas de interés.

