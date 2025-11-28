Bitcoin se mantiene estable por encima de los u$s91.000 tras nuevas apuestas por recortes de la Fed + Seguir en









El optimismo por una reducción por parte del banco central estadounidense incentiva una tendencia alcista por parte de las criptodivisas.

El mercado evalúa cuál será el próximo movimiento de Bitcoin.

El mercado de las criptomonedas se mantiene estable este viernes, con ligeras subas y algunos recortes en el sector de las altcoins. Bitcoin (BTC) se ubica en u$s91.478 y logra sostenerse luego de semanas con caídas históricas.

Por su parte, Ethereum (ETH) repunta 0,9% y cotiza a u$s3.038. Asimismo, acumula un aumento semanal del 13,1%. Las altcoins operan con tímidos aumentos, excepto por Solana (Sol) y Dogecoin (DOGE) que sufren recortes del 0,4% y 1,3%, respectivamente.

Embed Optimismo por recorte de tasas de la Fed Hubo un importante aumento de expectativas por un recorte de tipos en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Según CME, que utilizó la herramienta Fedwatch, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos creció hasta aproximadamente el 87%, un incremento drástico desde alrededor del 39% hace apenas una semana.

Los activos de riesgo como Bitcoin se favorecen de un tipo de interés bajo, ya que hace que sean más atractivos al reducir las restricciones de liquidez y fomentar los flujos de inversión.

En otra línea, al optimismo se le suma la expectativa sobre la llegada de Kevin Hassett —asesor cercano al presidente de EEUU, Donald Trump,— al puesto, mientras que diversos informes sostienen que es posible que apoye recortes agresivos de tipo si es designado. Muchos ven esta posibilidad como un cambio hacia una política monetaria más flexible, escenario que suele favorecer a los activos de riesgo como las criptomonedas.

De todas formas, la cautela persiste ante la incertidumbre sobre qué tan rápido se moverá la Fed tras la inflación persistente y los datos económicos mixtos en EEUU.

