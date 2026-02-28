Bitcoin cayó por debajo de los u$s64.000 después del ataque de EEUU e Israel e Irán + Seguir en









La baja del activo representa un 3.8% mientras otras monedas bajaron hasta el 4.5%. La acción supone una pérdida de cerca de u$s128.000 millones.

Bitcoin cayó por debajo de los u$s64.000 este sábado luego del ataque en conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel contra el régimen de Irán. Se trata de una caída de cerca del 3.8% mientras otros activos llegaron hasta el 4.5% y las pérdidas se ubican en más de u$s120 millones.

El cimbronazo en la cotización se dio en el marco del ataque que EEUU e Israel lanzaron este sábado contra el régimen de Irán. De esta manera, ambas naciones bombardearon diversas ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con misiles y drones, mientras diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

Ataque a Irán: Bitcoin cayó por debajo de los u$s64.000 Tras la ofensiva, datos relevados por Bloomberg arrojaron que la baja en Bitcoin fue de un 3,8%, hasta los u$s63.038, mientras que Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, cayó un 4,5%, hasta los u$s1.835.

Así, inmediatamente después de la noticia, se perdieron aproximadamente u$s128.000 millones en valor de mercado en activos digitales, según datos citados de CoinGecko. En el caso de Bitcoin, las pérdidas extienden una ola de ventas que ya lleva meses en los mercados de criptomonedas, que comenzó poco después de que la moneda alcanzara un máximo de más de u$s126,000 en octubre.

trump iran petroleo oro Tras la ofensiva de EEUU a Teherán, la baja en Bitcoin fue de un 3,8%, hasta los u$s63.038. Imagen creada con IA La caída en febrero El mercado de criptomonedas sufre retrocesos en la jornada del viernes. Tras comenzar la rueda con ganancias, Bitcoin (BTC) retrocede 2,5% en las últimas 24 horas, hasta la zona de los u$s65.945, para acumular en febrero una caída del 16%.

Con la misma tónica, Ethereum (ETH) pierde 4,9% hacia los u$s1.930. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, resaltando las bajas en Ripple (-3,7%) y Solana (-4,3%). Luego de que Bitcoin extienda ganancias entre el miércoles y el jueves luego de una liquidación masiva de posiciones cortas, que le devolvió un poco de confianza a la principal criptodivisa, el interés por el riesgo sigue reducido. Bitcoin sufrió pérdidas del 25,73% a nivel mensual, condicionado por la incertidumbre geopolítica que se acrecentó en última instancia por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, los mercados se muestran cautelosos ante el potencial impacto de la inteligencia artificial (IA) en la economía.

