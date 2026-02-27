SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de febrero 2026 - 09:21

Bitcoin vuelve a estancarse en u$s66.500 tras un rebote, mientras el interés por el riesgo se mantiene frágil

La principal criptodivisa había aprovechado previamente el impulso de las ventas y de los buenos resultados en Wall Street.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas sufre retrocesos en la jornada del viernes. Tras comenzar la rueda con ganancias, Bitcoin (BTC) retrocede 2,6% en las últimas 24 horas, hasta la zona de los u$s66.457,33.

Con la misma tónica, Ethereum (ETH) cae 4,2% hacia los u$s1.972,77. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, resaltando las bajas en Ripple (-3,4%) y Solana (-2,7%).

Bitcoin muestra debilidad tras los aranceles de Trump

Luego de que Bitcoin extienda ganancias entre el miércoles y el jueves luego de una liquidación masiva de posiciones cortas, que le devolvió un poco de confianza a la principal criptodivisa, el interés por el riesgo sigue reducido.

Bitcoin sufrió pérdidas del 25,73% a nivel mensual, condicionado por la incertidumbre geopolítica que se acrecentó en última instancia por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, los mercados se muestran cautelosos ante el potencial impacto de la inteligencia artificial (IA) en la economía.

En este marco, en la jornada del viernes vencen u$s8.740 millones en opciones de Bitcoin y Ethereum. Este volumen concentra cerca del 20% del interés abierto total y suele generar ajustes de cobertura y movimientos tácticos en el mercado spot.

