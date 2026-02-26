Adopción cripto: Latinoamérica creció 3 veces más rápido que EEUU y Argentina se mantiene como el referente

Argentina se mantuvo como el país líder en cantidad de usuarios activos en la región, ya que cuadruplica no solo al promedio latinoamericano, sino también a la cantidad de usuarios argentinos que había en 2021.

El uso de criptomonedas creció en Argentina a pesar del alivio al cepo y la baja de la inflación.

Si bien el cimbronazo de Bitcoin tiñó el cierre del 2025, para la industria cripto de América Latina en general, y la de Argentina en particular, se batieron récords . Durante el año pasado, Latinoamérica registró un crecimiento en usuarios de criptomonedas que triplicó el de EEUU . Además, fue la segundo región con mayor crecimiento en volumen de criptomonedas recibidas en el mundo, con un aumento del 60% contra 2024, el 10% del volumen total procesado a nivel global .

Los datos se desprenden del "Estado de la industria en América Latina" , informe publicado por la fintech Lemon Cash en base a datos propios y de Chainalysis a los que pudo acceder Ámbito . Allí, se detalló que el crecimiento dentro de la región "no se explica solo por volumen". En 2025, los usuarios activos mensuales " crecieron 3 veces más rápido que en Estados Unidos y aumentaron cerca de un 18% frente al año anterior ".

Se trata de un fenómeno que "no depende únicamente de los ciclos de mercado" de las criptomonedas. "La cantidad de descargas a nivel regional bajó un 9%, pero la base total de personas usando una app crypto en América Latina creció un 18% durante 2025 con picos pronunciados en enero con Bitcoin rompiendo máximo históricos y crypto como nueva capa de pagos transfronterizos con PIX ", explicaron.

Los expertos remarcaron que "tres de los 20 países con mayor adopción crypto a nivel mundial están en la región: Brasil, Argentina y Venezuela ". Sin embargo, también hicieron énfasis de que " América Latina no es un bloque homogéneo y su adopción varía acordes a las condiciones de cada país".

Y añadieron: "Aunque el relato suele reducirse a inflación y devaluación , la mayoría de los países en la región vieron una apreciación de su moneda local frente al dólar, con excepciones como Argentina y Venezuela . Este ciclo evidenció que la adopción crece por nuevos casos de uso con crypto detrás ".

De hecho, comentaron que si bien "la palabra 'crypto' perdió protagonismo" durante el año pasado, "hubo un segmento que nunca paró de crecer: las stablecoins. Y no solo como un método de ahorro, si no como infraestructura para nuevos y mejores casos de uso".

Inversión en criptomonedas Las criptomonedas dejaron de ser percibidas solamente como instrumentos de ahorro o especulación. Imagen: Freepik

Sorpresa de Brasil, suba de Perú y tres modelos de adopción

Una de las novedades que trajo el informe es que Brasil triplicó su volumen crypto recibido y superó a Argentina, con más de u$s318.000 millones: "Esto representa casi un tercio del volumen de la región y un crecimiento anual cerca del 250%, marcado principalmente por las transacciones institucionales".

En paralelo, Perú superó a Chile en volumen transaccional y escaló un puesto frente a 2024, ubicándose séptimo, con un crecimiento interanual de más del 20%. De hecho, también se destacó el hecho de que la cantidad de usuarios peruanos en una app crypto se duplicó.

"El avance del mercado peruano evidencia el acierto de las políticas de interoperabilidad y la entrada de jugadores internacionales que mantuvieron una adopción sostenida en el país", explicaron desde Lemon.

En otro momento del relevamiento, se argumentó que en la región existen tres modelos distintos de adopción de las criptomonedas. Por un lado están Brasil y México, en donde su utilización "está marcada principalmente por el volumen institucional y la especulación del mercado". Allí, "las regulaciones permitieron a grandes bancos e instituciones ofrecer servicios de compra-venta con cripto activos y esto habilitó nuevos negocios como remesas".

Por otro lado, se encuentran Argentina y Venezuela, en donde este tipo de activos "tiende a estar más atado a refugio de valor y ahorro debido a la devaluación de su moneda". Por último, países como Perú o Colombia "mantienen economías más estables, donde su adopción se vincula a obtener mejores soluciones financieras y lograr mejores rendimientos que con su moneda local".

Argentina: adopción récord y el boom de PIX

Si bien quedó en segundo lugar detrás de Brasil, Argentina siguió creciendo en su nivel de criptomonedas recibidas, con un total de u$s93.900 millones, que equivale a un crecimiento del 3% anual. A eso se le suma el hecho de que durante 2025 se registraron cuatro veces más personas usando crypto en el país que en 2021, un número que es récord en la región, ya que también cuadruplica el promedio regional.

"Argentina lidera América Latina en términos de usuarios activos mensuales per cápita, totalizando el 12% de la población y concentrando más de un cuarto de toda la actividad en la región", detallaron.

En este sentido, subrayaron el hecho de que ese crecimiento se haya dado en paralelo a que durante 2025, "Argentina registró la inflación más baja de los últimos 8 años" y que la administración de Javier Milei decidiera levantar las restricciones cambiarias para la compra minorista de dólares.

"Tras dos años de inflación decreciente y una mayor previsibilidad cambiaria, la percepción de riesgo en el país cambió y permitió que tanto las empresas nacionales como personas encuentren nuevos casos de uso, más allá del ahorro y reserva de valor", argumentaron desde la fintech.

De hecho, se refirieron a "uno de los casos más emblemáticos" del año pasado: el uso del sistema PIX para realizar pagos en Brasil, lo que "impulsó el récord histórico de descargas de apps crypto tras 4 años". En concreto, "Argentina registró 5,4 millones de descargas de apps crypto durante 2025, y más del 90% corresponden a billeteras que implementaron pagos con PIX en Brasil".