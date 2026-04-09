Bitcoin se mantiene en u$s71.000 mientras tambalea la tregua entre Estados Unidos e Irán + Seguir en









Luego de unos ataques israelíes reportados en el Líbano, disminuye el interés por el riesgo. Qué se negocia en Medio Oriente.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas opera con leves bajas este jueves, mientras la atención se centra en la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. En este marco, Bitcoin (BTC) se sostiene sobre u$s71.000, según Binance, aunque más temprano había caído por debajo de esa marca.

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La criptomoneda reina recorta 0,2%, y cotiza a u$s71.395,29. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y cae 2,4% hasta los u$s2.191,32, y entre las altcoins resaltan los descensos de XRP (-3.6%), y Solana (-2.5%).

Embed Las criptomonedas se toman un respiro tras el cese del fuego en Medio Oriente Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Sin embargo, Irán dijo que tanto EEUU como Israel habían violado varias partes de su propuesta de 10 puntos.

En ese sentido, pidió que Líbano se incluyera en el alto el fuego y que Israel cesara sus hostilidades con el país, una demanda que fue rechazada tanto por EEUU como por Israel. En consecuencia, el estrecho de Ormuz permanece parcialmente cerrado.

Trump dijo el miércoles por la noche que EEUU mantendrá su presencia militar cerca de Irán hasta que se alcance un "acuerdo real". Asimismo, repitió los llamados para que Irán cese sus actividades nucleares y reabra Ormuz.

En este contexto, la cuenta regresiva planteada por Trump funcionó como una señal clara de urgencia, en busca de una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos. Según funcionarios iraníes, EEUU había aceptado el marco de un plan de 10 puntos hacia un alto el fuego.