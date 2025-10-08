Bitcoin se toma un respiro tras tocar máximos históricos: cotiza en torno a u$s123.000

Las criptomonedas corrigen después del rally reciente. Ethereum cae más de 4% y pierde los u$s4.500, mientras Binance Coin desplaza a XRP del tercer puesto.

Los analistas atribuyen el movimiento a factores macro de EEUU y a la política monetaria de la Fed.

Las criptomonedas experimentan una pausa tras la fuerte suba de los últimos días, que permitió a Bitcoin (BTC) alcanzar nuevos máximos históricos. Ahora, la principal moneda digital recorta con moderación y se mantiene en torno a los u$s122.500 .

Más pronunciadas resultan las bajas de Ethereum (ETH) , que cede casi 5% en las últimas 24 horas y pierde el nivel de u$s4.400 .

Entre el resto de las altcoins, Binance Coin (BNB) avanza un 0,1% y durante las últimas horas le arrebató el puesto de tercera mayor criptomoneda del mercado a XRP , que retrocede un 3,2%, al igual que Solana (SOL) , Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) .

Según analistas del sector, estas caídas responden a una corrección natural y no deberían sorprender a los inversores tras los últimos movimientos similares del bitcoin.

De hecho, cada máximo registrado este año fue seguido por un recorte fuerte y rápido, con operadores aprovechando las abultadas ganancias de la cripto líder para tomar ganancias. El salto del oro, que ya superó los u$s4.000, también contribuyó a esta corrección.

Los especialistas apuntan a dos factores clave e interrelacionados: la situación macroeconómica de Estados Unidos y la flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El cierre del gobierno estadounidense no solo presiona sobre el debilitado mercado laboral del país, ya que la posibilidad de miles de despidos en la administración federal sigue latente, sino que además deja al banco central sin referencias claras del rumbo de la economía.

Presión sobre la Fed

En este contexto, Stephen Miran, gobernador de la Fed designado directamente por el presidente Donald Trump, señaló que espera que el nivel neutral de las tasas oficiales debería ubicarse en 0,5%, frente al 3% que proyecta actualmente la Reserva Federal.

Miran, alineado con Trump, defiende una política monetaria ultralaxa: en la última reunión de la autoridad monetaria, uno de los miembros del FOMC, cuyo voto es secreto, estaba a favor de reducir las tasas un 1,25%, frente al promedio del 0,5%, y todo indica que fue él.

Este jueves se conocerán las actas de la última reunión de la Fed, lo que brindará más información sobre la visión del banco central respecto a la situación de la primera economía mundial.

Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, advirtió ayer sobre señales de estanflación en un contexto de desaceleración del mercado laboral e inflación persistente en torno al 3%. Por su parte, Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, minimizó las recientes debilidades del mercado laboral y aseguró que en el sector empresarial no se espera una recesión económica.