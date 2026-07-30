Bitcoin sube y vuelve a acercarse a los u$s65.000, mientras las altcoins avanzan hasta 4,3%

El mercado monitorea el futuro de las tasas de interés y la postergación de la CLARITY Act, la ley que busca establecer un marco regulatorio para los activos digitales.

Las principales criptomonedas operan con mayoría de alzas este jueves 30 de julio. Bitcoin sube 1,1% en las últimas 24 horas y vuelve a superar los u$s64.500 , mientras que Ethereum avanza 1,4% y se posiciona por encima de los u$s1.900 . Las noticias en torno a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el freno al avance de una ley clave para la industria cripto en Estados Unidos, continúan moderando las expectativas del sector.

Entre las otras criptomonedas, resaltan las alzas de Binance (+4,3%) y de XRP (+2,3%) . Entre las bajas se destaca Hyperliquid (-0,4%).

Los inversores están inquietos por el aumento de los costos de la IA en las grandes empresas tecnológicas, incluso aunque presenten sólidos resultados.

Los informes de flujo de caja negativo de Alphabet y Tesla la semana pasada desencadenaron una liquidación de acciones vinculadas a la IA, y las de los fabricantes de chips también se vieron sometidas a presión, ya que los inversores cuestionaron sus elevadas valoraciones.

En una señal de que las preocupaciones sobre la IA están lejos de terminar, Meta Platforms perdía casi un 9% después de informar de una caída del 91% en el flujo de caja libre del segundo trimestre, lo que pone de relieve la presión financiera que supone su costosa expansión en el sector.

La Fed mantiene la incertidumbre

La Fed definió este miércoles mantener en el nivel actual las tasas de interés de EEUU. Sin embargo, a diferencia de las reuniones anteriores, el directorio estuvo dividido, ya que tres de sus miembros votaron a favor de subir los retornos para controlar la inflación.

Si bien el mercado ya descontaba que no se iban a ver cambios en la política monetaria, un aumento de tasas podría haber impactado de manera negativa en los activos de mayor riesgo, como las criptomonedas. Aun así, los analistas coinciden en su gran mayoría de que, para octubre, el banco central norteamericano va a ajustar los tipos.

El mercado estima tasas más altas

Se demora una ley clave para el sector

El frente regulatorio también agregó incertidumbre. El Senado de Estados Unidos decidió postergar el tratamiento de la CLARITY Act, la iniciativa destinada a establecer un marco regulatorio para los mercados de activos digitales, luego de priorizar otros proyectos legislativos antes del receso parlamentario previsto para agosto.

La decisión pone en duda que la norma pueda ser aprobada este año, ya que, una vez finalizado el receso, la atención política se concentrará en las elecciones legislativas de medio término.

Para la industria, la demora representa un nuevo obstáculo en el proceso de definición de reglas más claras para el mercado estadounidense, una demanda que los principales actores del sector consideran clave para impulsar la adopción institucional de las criptomonedas.

En este contexto, Bitcoin y el resto del mercado digital continúan expuestos a un escenario dominado por la incertidumbre macroeconómica, la evolución de las tasas de interés y el apetito global por el riesgo, factores que seguirán marcando el pulso de los activos digitales en las próximas semanas.