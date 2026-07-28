Bitcoin podría llegar a u$s200.000 si se aprueba la CLARITY Act, pero el proyecto enfrenta trabas en el Senado

Analistas proyectan un escenario alcista para Bitcoin si Estados Unidos aprueba una ley clave para definir la regulación cripto. Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta obstáculos políticos, tiempos legislativos acotados y cuestionamientos por los vínculos del presidente Donald Trump con el sector.

Analistas proyectan que Bitcoin podría llegar a u$s200.000 si se aprueba la CLARITY Act en Estados Unidos, pero el proyecto enfrenta trabas políticas y legislativas.

Bitcoin podría escalar hasta u$s200.000 si la CLARITY Act se convierte en ley en Estados Unidos, según estimaciones de analistas citadas por BeInCrypto. El escenario, sin embargo, está lejos de ser el más probable y depende de que el Congreso avance con una norma que todavía enfrenta resistencias dentro del Senado.

La CLARITY Act busca definir qué agencia estadounidense tendrá autoridad para regular el mercado de criptomonedas. El proyecto está pendiente de tratamiento en el Senado desde el 1 de junio y, hasta ahora, no logró llegar a una votación definitiva.

El equipo de análisis FM Intelligence planteó que Bitcoin podría ubicarse entre u$s135.000 y u$s200.000 durante el próximo año si la ley se aprueba antes de las elecciones de noviembre. La firma asigna una probabilidad de uno en cuatro a ese escenario. Su proyección base es más moderada y ubica al precio entre u$s95.000 y u$s130.000.

La importancia de la CLARITY Act radica en que podría ordenar el marco regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos . Para parte del mercado, una definición legal sobre qué organismo regula los activos digitales reduciría la incertidumbre y facilitaría el ingreso de inversores institucionales.

Bitcoin cotiza en torno a u$s64.671, con una capitalización de mercado de u$s1,29 billones, según los datos citados por BeInCrypto. Para llegar a u$s200.000, el activo debería multiplicar casi por tres su precio actual.

La criptomoneda se ubica además cerca de 49% por debajo de su récord de u$s126.080, alcanzado el 6 de octubre de 2025. Por eso, el escenario de u$s200.000 aparece condicionado a un shock regulatorio favorable y a una aceleración de la demanda institucional.

El cambio de ánimo del mercado se observó en las últimas semanas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el 21 de julio que el Congreso estaba en la “línea de una yarda”, una metáfora para señalar que el acuerdo legislativo se encontraba cerca. Tras esas declaraciones, Bitcoin llegó a operar cerca de u$s67.000.

Wall Street mantiene proyecciones más prudentes

Aunque algunos analistas ven un fuerte potencial alcista, los grandes bancos adoptaron una lectura más cautelosa. Citi recortó el 1 de julio su objetivo a 12 meses para Bitcoin a u$s82.000, en la segunda baja de previsión del año.

El banco había comenzado 2026 con una estimación de u$s143.000 y luego la redujo a u$s112.000 en marzo. En ambos casos, el argumento central fue el estancamiento legislativo en Estados Unidos y no un deterioro propio de Bitcoin.

Standard Chartered mantiene una postura más optimista, aunque también por debajo del escenario de u$s200.000. Geoffrey Kendrick sostuvo a mediados de julio su objetivo de u$s100.000 para fin de año, lo que implicaría una suba de alrededor de 55% frente a los niveles actuales.

La diferencia entre las proyecciones muestra el peso que el mercado le asigna a la regulación. Sin una ley aprobada, los escenarios de mayor precio pierden fuerza frente a estimaciones más conservadoras.

Los obstáculos políticos en el Senado

El principal bloqueo aparece dentro del propio Senado. Siete senadores demócratas rechazaron el texto actual en una declaración conjunta del 22 de julio: Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner y Raphael Warnock.

El punto relevante es que esos legisladores no son opositores estructurales al sector cripto. De hecho, habían votado a favor de la GENIUS Act, la ley de stablecoins, aprobada en junio de 2025 con respaldo bipartidista.

Ese dato complica el escenario para los republicanos. Para destrabar el debate en el Senado se necesitan 60 votos. Con 53 bancas republicanas, el oficialismo necesita al menos siete apoyos demócratas.

El problema es que esos votos son justamente los que hoy aparecen en duda. La senadora Elizabeth Warren mantiene su rechazo a la legislación cripto, pero el obstáculo central está en legisladores que antes acompañaron una norma favorable al sector y ahora cuestionan esta versión.

Trump, criptomonedas y cuestionamientos éticos

Uno de los ejes más sensibles del debate es el vínculo de Donald Trump con proyectos cripto. Según el personal minoritario del Comité Bancario del Senado, el presidente obtuvo más de u$s1.400 millones en ingresos vinculados a criptomonedas durante 2025.

El proyecto DeFi World Liberty Financial, asociado a la familia Trump, habría aportado u$s799 millones, mientras que la memecoin $TRUMP sumó otros u$s636 millones.

Ese punto alimenta las objeciones éticas de los demócratas. Los republicanos difundieron el 22 de julio un nuevo texto con cambios en esa materia y Trump dio su acuerdo. Sin embargo, Warren afirmó que la propuesta mantiene vacíos legales y que no impide que el presidente siga obteniendo ganancias del sector.

Según la senadora, la nueva redacción tampoco permitiría una aplicación efectiva por parte de fiscales generales estatales y sus reglas caducarían cuando Trump deje el cargo.

El calendario juega en contra de la ley

Además de los cuestionamientos políticos, la CLARITY Act enfrenta un problema de tiempo. Las vacaciones de verano del Senado comienzan el 10 de agosto, por lo que el 7 de agosto aparece como el último día hábil antes del receso.

Luego, los senadores regresarán el 14 de septiembre y volverán a suspender la actividad el 5 de octubre para la campaña de las elecciones de medio término. Eso deja apenas 14 días laborables en septiembre para avanzar con un proyecto que llevó un año de negociaciones.

Aun si el Senado logra aprobar su versión, todavía quedaría una instancia adicional. La Cámara de Representantes ya aprobó en julio de 2025 un texto diferente, con 294 votos a favor y 134 en contra. Por lo tanto, debería aceptar el borrador del Senado o abrir una negociación para consensuar una versión final.

El escenario alcista depende de una aprobación rápida

El mercado de predicciones Kalshi mostró una mejora en las expectativas: la probabilidad de aprobación antes de abril de 2027 subió de 33% a 52% en una semana. Sin embargo, el escenario más alcista para Bitcoin depende de una aprobación mucho más rápida, antes de las elecciones de medio término.

Esa es la principal trampa para los inversores. Para que la CLARITY Act funcione como catalizador de una nueva etapa alcista, no alcanza con que se apruebe eventualmente. El impacto más fuerte llegaría si la ley se firma antes de que el calendario electoral reduzca el margen político.

En ese contexto, Bitcoin quedó atado a una combinación de expectativas regulatorias, disputas partidarias y cuestionamientos éticos. El potencial de suba existe en los escenarios más optimistas, pero el camino legislativo todavía está lejos de despejarse.