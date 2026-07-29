Las criptomonedas suben pese al freno regulatorio en EEUU y el mercado aguarda nuevas señales de la Fed

Bitcoin se ubica a u$s64.000 y Ethereum extiende las pérdidas en medio del deterioro del apetito por el riesgo general, las expectativas de tasas en Estados Unidos y la postergación de la CLARITY Act, la ley que busca establecer un marco regulatorio para los activos digitales.

Las principales criptomonedas operan con subas, pese al poco apetito por activos de riesgo este miércoles 29 de julio. Bitcoin cae 2,36% y vuelve a ubicarse por debajo de los u$s 64.000 , mientras que Ethereum cede 0,40% a u$s1.900, afectado por una combinación de factores que incluye la debilidad de las acciones tecnológicas, la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el freno al avance de una ley clave para la industria cripto en Estados Unidos.

El resto de las criptomonedas opera con ganancias de hasta 4% encabezada por Cardano, Canton (2,8%), XRP (2,19%), Monero (1,7%) y Stellar (1,3%).

Uno de los principales focos de presión provino del sector tecnológico asiático. Las acciones de los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK Hynix registraron fuertes caídas antes de la presentación de sus resultados trimestrales, alimentando la cautela de los inversores en un segmento que había liderado las ganancias bursátiles durante los últimos meses gracias al auge de la inteligencia artificial (IA).

La atención del mercado también está puesta en los balances que presentarán gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon , cuyas cifras podrían ofrecer nuevas señales sobre el retorno de las multimillonarias inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Los analistas sostienen que el foc o ya no está únicamente en el crecimiento de los ingresos, sino también en la capacidad de estas compañías para sostener elevados niveles de gasto sin deteriorar su flujo de caja . En ese contexto, una parte del mercado teme que las grandes tecnológicas necesiten recurrir a nuevas emisiones de deuda o acciones para financiar sus inversiones, un escenario menos favorable en un entorno de tasas de interés elevadas.

La Fed mantiene la incertidumbre

A este escenario se suma la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Si bien el consenso espera que el organismo mantenga las tasas sin cambios en esta reunión, los mercados continúan asignando una probabilidad significativa a un aumento de 25 puntos básicos en septiembre.

El reciente repunte de los precios de la energía y la persistencia de algunos riesgos inflacionarios mantienen divididos a los miembros del banco central, mientras los inversores siguen de cerca cualquier señal sobre el rumbo que adoptará la política monetaria durante los próximos meses.

Para el mercado cripto, un escenario de tasas elevadas suele reducir el atractivo de los activos de mayor riesgo, al incrementar el rendimiento de las inversiones consideradas más seguras.

El mercado estima tasas más altas

Se demora una ley clave para el sector

El frente regulatorio también agregó incertidumbre. El Senado de Estados Unidos decidió postergar el tratamiento de la CLARITY Act, la iniciativa destinada a establecer un marco regulatorio para los mercados de activos digitales, luego de priorizar otros proyectos legislativos antes del receso parlamentario previsto para agosto.

La decisión pone en duda que la norma pueda ser aprobada este año, ya que, una vez finalizado el receso, la atención política se concentrará en las elecciones legislativas de medio término.

Para la industria, la demora representa un nuevo obstáculo en el proceso de definición de reglas más claras para el mercado estadounidense, una demanda que los principales actores del sector consideran clave para impulsar la adopción institucional de las criptomonedas.

En este contexto, Bitcoin y el resto del mercado digital continúan expuestos a un escenario dominado por la incertidumbre macroeconómica, la evolución de las tasas de interés y el apetito global por el riesgo, factores que seguirán marcando el pulso de los activos digitales en las próximas semanas.