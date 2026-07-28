Bitcoin perfora los u$s64.000 previo a la decisión de la Fed sobre las tasas en EEUU + Agregar ámbito en









La Reserva Federal inició su reunión de dos días sobre tipos de interés. Si bien se espera que mantenga sin cambios las tasas, un número creciente advierte que podría elevarlas debido a presiones inflacionarias vinculadas al alza del petróleo.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este viernes? Pixabay

Las criptomonedas operan a la baja este martes, con el Bitcoin debajo del nivel clave de los u$s64.000, en la previa de la decisión de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés de Estados Unidos y tras la entrada en vigencia de los nuevos aranceles comerciales de Washington.

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Bitcoin (BTC) cede 1,4% y opera debajo de los u$s64.000. Mientras, Ethereum (ETH) pierde 0,9% hasta los u$s1.822. Entre las altcoins, las caídas más importantes corresponden a Hyperliquid (-3,3%), XRP (-2,6%) y SOL (-2%).

El petróleo cae y perfora los u$s82 tras la tregua El crudo vuelve a los u$s81,43 tras la fuerte suba de 15% de la semana pasada, lo que encendió las alarmas sobre una inflación impulsada por la energía que podría llevar a los bancos centrales a adoptar una postura aún más restrictiva.

Ante la tregua en Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre su conflicto, pero advirtió de que se reanudarían los ataques estadounidenses si las negociaciones no daban sus frutos.

La administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles comerciales sobre 60 socios, en respuesta a presuntas violaciones vinculadas al uso de trabajo forzoso. Las medidas entraron en vigor el pasado viernes. Los nuevos gravámenes, fijados en una banda de entre el 10% y el 12,5%, reemplazarán de manera efectiva los aranceles globales temporales del 10% que Trump había impuesto previamente.

Además, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia este martes su reunión de dos días sobre tipos de interés, que durará hasta el miércoles 29 de julio. Si bien se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés, un número creciente de corredurías advierte que podría elevarlas debido a presiones inflacionarias vinculadas al alza de los precios del petróleo.

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