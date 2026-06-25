Bitcoin vuelve a caer por debajo de los u$s60.000 y acumula una semana de fuertes pérdidas + Agregar ámbito en









Los factores propios del mercado cripto pesan más que el contexto macro: los ETF de bitcoin siguen registrando salidas netas significativas, lo que refleja un creciente desinterés de los inversores institucionales por los criptoactivos.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este jueves? ChatGPT IA

Las criptomonedas vuelven a operar en terreno negativo y profundizan las pérdidas de la semana. Bitcoin (BTC) perforó nuevamente el piso de los u$s60.000 este miércoles, con una caída más pronunciada que en los dos episodios similares registrados a principios de junio.

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BTC cede algo más de un 2,8% y se sitúa a estas horas alrededor de los u$s59.300. Con su caída semanal de 7,4%, se ubica en su nivel más bajo en lo que va del año. Para buscar un nivel similar hay que retrotraerse a mediados de 2024. Para Ethereum (ETH) recorta otro tanto y se aleja de los u$s1.560. El resto de las 'altcoins', en su mayoría, también registra caídas de entre el 1% y el 4%.

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Una vez más, la inteligencia artificial y el sector tecnológico son protagonistas de la jornada, aunque esta vez por razones positivas. Micron se disparó en bolsa luego de presentar resultados trimestrales récord que superaron todas las estimaciones del mercado. Las proyecciones del fabricante de semiconductores también generaron una buena recepción entre los inversores.

En el plano energético, el crudo sigue cediendo posiciones y ya cotiza en niveles previos al estallido del conflicto en Oriente Medio, lo que apuntala el rebote de la renta variable.

Los ETF, el lastre del mercado cripto Los expertos coinciden en que lo que frena a las criptomonedas son factores propios de su mercado. En particular, los fondos cotizados (ETF) siguen registrando importantes flujos de salida netos, lo que refleja un desinterés creciente por parte de los inversores institucionales en los criptoactivos. La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, explicó que "los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas netas de u$s469 millones el miércoles, prolongando la tendencia de retiros observada a principios de la semana y señalando que una parte de los inversores sigue reduciendo su exposición al activo".