Bitcoin no logra subir y se alejan los u$s45.000: cuál es el factor que puede impulsar al alza

Embed

Gráficos e información financiera proporcionada por TradingView, una popular plataforma de negociación y gráficos. Echa un vistazo a funciones aún más avanzadas o captura gráficos para tu sitio web.

"El repunte del apetito por el riesgo ha animado la cotización, con la atención en el siguiente nivel de resistencia, los u$s45.500 - u$s46.000", indicó Craig Erlam, analista de Oanda. Para este experto, los siguientes movimientos dependerán enteramente de las ganas de asumir más riesgo en el mercado.

Sin embargo, para Naeem Aslam, jefe de análisis de Avatrade, el retroceso desde un máximo por encima de u$s43.000 indica que "los toros no están en buena forma". Afirma este experto que los alcistas "necesitan mucha más potencia de fuego para que el precio aumente de aquí en adelante". "La cuestión es que los operadores no están todos alineados", comenta, y aduce que la falta de catalizadores en el mercado hace vacilar el precio.

"En Europa y en EEUU tenemos un mayor control regulatorio sobre la situación de las criptomonedas, lo que es positivo para la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, en Asia, no hay una postura favorable entre los reguladores", explica, Por lo tanto, "esta es la razón por la que durante los últimos meses, los repuntes que vemos para el bitcoin durante las sesiones europeas o estadounidenses se aprovechan como una oportunidad para ponerse en corto durante las sesiones asiáticas".

"Además, la actividad de los monederos muestra que las ballenas siguen al margen y las subidas están muy impulsadas por los clientes minoristas", indica el experto.

"El subyacente se está desplazando dentro de lo que es un triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Y hasta que el precio no rompa por uno u otro lado no tendremos la confirmación acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia", comenta por su parte José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "Como zona de soporte de corto plazo tenemos la base del triángulo (35.000) y como resistencia la parte alta (u$s45.300). Pero hasta que el precio no rompa con claridad no tendremos nada de nada. Todo seguirá igual y no queramos buscarle la 'excusa' al movimiento de turno".

"Lo que parece claro es que solo por encima de los 46.000 dólares (máximos de febrero) con fuerza se activarán de nuevo las señales de compra en el bitcoin. Y mientras tanto aquí no hay nada que hacer", proclama.

Una decisión que puede cambiar los ánimos

Desde el punto de vista fundamental, los inversores están esperando la decisión de la Comisión de Mercado y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) para aprobar su primer ETF de bitcoin al contado. Ayer, la agencia dijo que ampliaría su ventana para tomar una decisión sobre el vehículo de inversión en Bitcoin de WisdomTree. Tener la aprobación del ETF de Bitcoin al contado realmente cambiará el juego para el bitcoin, y el hecho de que la SEC no haya rechazado la decisión esta vez ha aumentado las probabilidades de que las noticias sean más positivas.

En las últimas horas, también se ha notado que los saldos de bitcoins y ethereums en las plataformas de compraventa de criptomonedas ha caído a nuevos mínimos, según datos de la plataforma de análisis BeInCrypto. El éxodo de bitcoins desde los criptobrókers suele considerarse como un indicador alcista del mercado, ya que generalmente significa que los tokens se envían a lugares de almacenaje en frío, por lo tanto, se considera una señal de convicción por parte de los titulares.

Más noticias sobre el Bitcoin y las criptomonedas

ONG Bitcoin Argentina pide conocer cómo será la regulación de las criptomonedas

Robert Kiyosaki predice "el fin del dólar" y recomienda otro refugio

Seis meses del Bitcoin en El Salvador: ¿cómo fue la experiencia con la criptomoneda con curso legal?