BlackRock marcó un récord de activos gestionados y disparó 25% sus ganancias trimestrales + Agregar ámbito en









Impulsado por el flujo de fondos en ETF y la gestión activa, el gigante financiero elevó sus ganancias un 25% e impuso un nuevo máximo global de u$s15,48 billones bajo administración.

El fondo de inversión alcanzó un récord de u$s15,48 billones en activos bajo gestión.

El gigante financiero BlackRock reportó una ganancia neta atribuida de u$s1.659 millones en el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento del 25% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el fondo de inversión alcanzó un máximo histórico de u$s15,48 billones en activos bajo gestión.

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El volumen de activos bajo administración de BlackRock tocó un nivel récord tras sumar u$s144.000 millones respecto al trimestre anterior. Con este incremento, la firma registró una expansión interanual del 15%.

En materia de facturación, el fondo de inversión alcanzó ingresos por u$s7.752 millones en el trimestre, un 19% más que hace un año. En paralelo, los costos totales treparon a u$s5.424 millones, experimentando una suba equivalente del 19%.

Activos gestionados: Alcanzó un récord de u$s15,48 billones, sumando u$s144.000 millones en el trimestre. Foto: Wall Street Journal El detalle El núcleo del negocio del fondo de inversión mostró una sólida dinámica: los ingresos por asesoramiento financiero, comisiones de administración y préstamo de valores alcanzaron los u$s6.036 millones, un 20% más que un año atrás. Dentro de ese renglón, las entradas por préstamo de valores aportaron u$s253 millones, anotando una suba del 6%.

Así, la compañía cifró su flujo neto de entradas en u$s205.466 millones en el trimestre, acumulando un total de u$s868.601 millones en los últimos doce meses. Este desempeño estuvo liderado por los ETF de la familia iShares, junto con las estrategias de renta variable activa sistemática, los mercados privados y los instrumentos de efectivo.

Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock,señaló que "la demanda de capital aumenta en toda la economía mundial, y BlackRock se sitúa cada vez más en el centro de la asignación y gestión de dicho capital". Reuters En este marco, los beneficios por acción (EPS) de BlackRock alcanzaron los u$s10,57, frente a los u$s8,43 registrados en el tercer trimestre del año anterior, lo que representa un incremento del 25%. Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock,señaló que "la demanda de capital aumenta en toda la economía mundial, y BlackRock se sitúa cada vez más en el centro de la asignación y gestión de dicho capital. Confío plenamente en las oportunidades que esto genera para nuestros clientes y en el valor a largo plazo que podemos crear para nuestros accionistas".