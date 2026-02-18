BofA llama a "sobreponderar" bonos locales y dice que Argentina es su principal opción en Latinoamérica

En su último informe sobre Mercados Emergentes, Bank of America sostiene que sobrepondera los bonos soberanos en dólares y mantiene a Argentina como su principal apuesta, al considerar que la vuelta al mercado podría generar un círculo virtuoso de menores rendimientos.

En su último informe semanal sobre Mercados Emergentes Globales, Bank of America (BofA) , anunció que los bonos soberanos en dólares se encuentran en la categoría "sobreponderar" y que, en el exterior, Argentina sigue siendo su principal opción , ya que recuperar el acceso al mercado "debería desencadenar un círculo virtuoso donde los rendimientos sean más bajos".

" Tenemos una posición sobreponderada en los bonos externos de Argentina. Los rendimientos son elevados en comparación con las calificaciones crediticias de Argentina y prevemos futuras mejoras en la calificación crediticia", destacó el banco internacional.

Referido a por qué mejoraron la posición respecto de los activos argentinos de renta fija, destacaron que l a inflación disminuyó sustancialmente, a la vez que consideraron que el compromiso del gobierno con el equilibrio fiscal es muy sólido , "la disposición a pagar la deuda externa es alta y existe una ambiciosa agenda de reformas microeconómicas y desregulatorias en marcha", añadieron.

También dijeron que los rendimientos de los bonos se están acercando al nivel en el que es factible recuperar el acceso al mercado . Los factores que complican la visión en Argentina son: la aversión global al riesgo, las bajas reservas internacionales, la aprobación de leyes que diluyan el equilibrio fiscal, la gobernabilidad en el Congreso, la popularidad del presidente erosionada por los desafíos económicos y las protestas sociales.

Los riesgos, en tanto, que fueron superados en los últimos tiempos incluyó, el apoyo del Tesoro de EEUU, las elecciones legislativas, el aumento de las reservas internacionales, la disciplina fiscal, el pago de los próximos vencimientos de eurobonos, las alianzas que mejoren la gobernabilidad y las reformas estructurales.

LATAM: qué posiciones mantiene y cuáles cambia el BofA

"Seguimos interesados en recibir bonos de Brasil con vencimiento el 29 de enero y posiciones cortas en USD/BRL", dijeron sobre el país vecino y agregaron que en México, "nos interesan los bonos de primera línea/baja, ya que pronosticamos más recortes de tasas de los que se han descontado".

En Argentina, elijen los bonos locales BONCER, ya que los rendimientos reales se mantuvieron por debajo de los nominales.

En Chile, mantienen "una visión constructiva sobre la moneda, pero hemos cerrado nuestra posición receptora", ya que probablemente solo haya un recorte más y existe el riesgo de alzas de tipos el próximo año.

En el exterior, "Argentina sigue siendo nuestra principal opción, ya que recuperar el acceso al mercado debería desencadenar un círculo virtuoso donde los rendimientos más bajos generan rendimientos más bajos", cerraron.