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15 de julio 2026 - 07:00

Caja de Jubilaciones de Córdoba: paso a paso para cambiar el lugar de cobro

El procedimiento puede gestionarse de manera digital y requiere cumplir una serie de condiciones antes de solicitar la modificación.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba ofrece distintos trámites para que los beneficiarios administren el cobro de sus haberes.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba ofrece distintos trámites para que los beneficiarios administren el cobro de sus haberes.

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La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba permite a sus beneficiarios modificar la entidad donde perciben sus haberes cuando necesitan adaptar el cobro a un nuevo banco o a otra sucursal. Se trata de una gestión prevista por el organismo que puede iniciarse sin demasiadas complicaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Este tipo de trámite suele ser solicitado por personas que cambiaron de domicilio, prefieren operar con otra entidad financiera o buscan una alternativa que les resulte más cómoda para acceder a su jubilación o pensión. Aunque el procedimiento es sencillo, hay algunos pasos que conviene revisar antes de comenzar.

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Antes de iniciar cualquier solicitud, conviene revisar los datos personales y la documentación requerida por el organismo.

Antes de iniciar cualquier solicitud, conviene revisar los datos personales y la documentación requerida por el organismo.

Además, la Caja recomienda verificar previamente la documentación y los datos personales registrados para evitar demoras. En algunos casos particulares, el organismo puede requerir información adicional antes de aprobar la modificación del medio de pago.

Jubilados de Córdoba: requisitos para cambiar el lugar de cobro

El cambio del lugar de cobro está destinado a beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que deseen percibir sus haberes en otra entidad bancaria o modificar la sucursal asignada. Para iniciar la gestión es necesario cumplir con las condiciones que establece el organismo. Entre ellas se encuentran:

  • Ser titular de un beneficio previsional otorgado por la Caja
  • Contar con la documentación personal vigente
  • Informar correctamente los datos de la nueva cuenta o entidad bancaria, cuando corresponda
  • Tener actualizado el perfil en Ciudadano Digital (CiDi) para realizar los trámites electrónicos

Dependiendo de la situación de cada beneficiario, la Caja puede solicitar documentación complementaria para validar la solicitud. El trámite es gratuito y su aprobación queda sujeta a la verificación de la información presentada por el solicitante. Los tiempos de procesamiento pueden variar según cada caso, por lo que el cambio no siempre impacta en el pago inmediato del mes en curso.

Algunas gestiones previsionales pueden realizarse de manera digital, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Algunas gestiones previsionales pueden realizarse de manera digital, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite

La Caja de Jubilaciones de Córdoba permite realizar esta gestión a través de sus canales digitales, evitando que el beneficiario deba trasladarse a una oficina en la mayoría de los casos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

  • Ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) con el usuario y contraseña personales
  • Acceder al servicio correspondiente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
  • Buscar la opción vinculada al cambio del lugar de cobro
  • Completar los datos solicitados y verificar que la información ingresada sea correcta
  • Adjuntar la documentación requerida, si el sistema la solicita
  • Confirmar la presentación y conservar el comprobante del trámite para futuras consultas

Una vez enviada la solicitud, el organismo analiza la documentación y, si no existen observaciones, realiza la modificación para los próximos pagos disponibles. Si surge alguna inconsistencia, el beneficiario puede recibir un requerimiento para completar o corregir la información antes de que el trámite quede aprobado.

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