Pago Bonares y Globales: qué hacer con los dólares que gatillan los bonos soberanos

Los bonos Globales y Bonares pagan en un contexto en el que el riesgo país se ubica cerca de los 400 puntos básicos.

Los bonos Globales y Bonares pagan en un contexto en el que el riesgo país se ubica cerca de los 400 puntos básicos.

Esta semana, los tenedores de bonos Globales y Bonares recibirán el pago de intereses y, en algunos casos, amortizaciones de capital, lo que liberará una importante cantidad de dólares que volverán a quedar disponibles para invertir .

En un contexto en el que el riesgo país se ubica cerca de los 400 puntos básicos y los rendimientos soberanos ya no superan ampliamente el 10% anual, los analistas recomiendan evaluar cuidadosamente el destino de esos fondos según el perfil de riesgo de cada inversor.

Para el asesor financiero Matías Battista , la primera alternativa continúa siendo la más sencilla: reinvertir la renta en los propios bonos soberanos, especialmente en el Global 2038 (AE38) .

"Lo primero que recomiendo siempre es reinvertir la renta de los Globales en los Globales, eligiendo el AE38, porque me parece que es el bono que mayor potencial de suba puede tener si Argentina sigue comprimiendo el riesgo país", explicó.

El especialista considera que, si el proceso de normalización financiera continúa y el riesgo país sigue el camino del descenso, los bonos de mayor duration serán los que más se beneficien mediante una apreciación de sus precios .

Battista también destacó una oportunidad que comenzará a abrirse desde esta semana con la licitación del AO29, instrumento mediante el cual el Gobierno buscará captar parte de los dólares provenientes de los cupones. "Es una opción interesante para quienes quieran mantenerse posicionados en deuda argentina", señaló.

A ello suma el AO28, un bono que paga renta mensual y que, según comentó, forma parte de su propia cartera. "Es un bono que me gusta mucho y del cual soy tenedor", afirmó.

Los bonos Globales y Bonares pagan en un contexto en el que el riesgo país se ubica cerca de los 400 puntos básicos. Magnific

Combinar bonos con acciones internacionales

Otra estrategia que Battista suele recomendar consiste en utilizar la renta obtenida para diversificar hacia activos internacionales.

En ese sentido, considera atractivo destinar parte de los dólares cobrados a Cedears de compañías con valuaciones interesantes, como Microsoft, aprovechando eventuales oportunidades de ingreso sin abandonar completamente la exposición en moneda dura.

El analista aclaró además que, en su cartera personal, utiliza los pagos de los Bonares para comprar un ETF vinculado a Ethereum, ya que considera que el activo se encuentra en niveles de precio atractivos.

Sin embargo, remarcó que no recomienda esa estrategia para el inversor promedio, dado que la inversión en criptomonedas implica una volatilidad considerable y debe formar parte de una estrategia patrimonial integral y de largo plazo.

Foco en la deuda soberana

Por su parte, el operador Germán Marin indicó que, para quienes buscan mantenerse invertidos en dólares reduciendo la volatilidad, también recomienda el Bonar 2029.

El bono amortiza íntegramente el capital en noviembre de 2029, paga un cupón anual del 6,5% y ofrecería una tasa interna de retorno (TIR) cercana al 8,5% en dólares, con una duration relativamente baja que reduce la sensibilidad a los movimientos de tasas.

En cambio, para los inversores que creen que la compresión del riesgo país todavía tiene recorrido, el favorito vuelve a ser el AE38, cuya TIR ronda actualmente el 9,2%. Marin sostiene que los bonos largos son los principales beneficiados cuando cae la tasa de descuento exigida al crédito argentino.

"Una tercera lectura es que, con el tipo de cambio operando con calma, el ingreso de divisas del agro y la señal de un Banco Central comprador, muchos inversores ven poco recorrido alcista para el dólar en los próximos meses, un escenario que hoy parece posible. Para ellos, dolarizar la reinversión puede no ser la jugada optima: pasarse a pesos y capturar tasa real positiva puede rendir más medido en moneda dura. EL TXMJ8 es atractivo por su carácter dual ofreciendo lo mas rentable entre CER y Tamar", finalizó el ejecutivo.