Boom de chips: Bank of America proyecta un mercado de u$s1,3 billones impulsado por Nvidia + Seguir en









El banco prevé que el mercado total de semiconductores alcance los u$s2 billones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20%.

El banco prevé que el mercado total de semiconductores alcance los u$s2 billones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20%. Depositphotos

El negocio global de semiconductores sigue acelerándose de la mano de la inteligencia artificial, y ahora las proyecciones son aún más ambiciosas. Bank of America elevó su estimación para 2026 y prevé que la industria alcance un valor cercano a u$s1,3 billones, consolidando uno de los ciclos de crecimiento más fuertes en décadas.

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Este nuevo pronóstico implica una expansión significativa frente a estimaciones previas y refleja el impacto directo del boom de la IA.

La demanda de chips para centros de datos, entrenamiento de modelos y computación avanzada está impulsando una transformación estructural del sector, con grandes tecnológicas invirtiendo masivamente en infraestructura.

El banco prevé que el mercado total de semiconductores alcance los u$s2 billones en 2030. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20% hasta finales de la década, más del doble de la tasa de crecimiento del 9% que la industria registró de media en los últimos 10 años.

Los grandes líderes de los semiconductores Dentro de este escenario, Bank of America identificó a los principales beneficiarios del ciclo.

nvidia H200 Bank of America espera que Nvidia y Broadcom impulsen el mercado de chips a los u$s1,3 billones Nvidia se mantiene como el líder indiscutido en chips para inteligencia artificial, gracias a su dominio en GPUs utilizadas para entrenar modelos avanzados. Su posicionamiento le permite capturar gran parte del crecimiento en centros de datos, donde la demanda continúa superando la oferta. Otro actor clave es Broadcom, que gana terreno con un enfoque diferente. La compañía se especializa en chips personalizados (ASICs), diseñados para gigantes tecnológicos como Google o Meta, lo que le permite competir con soluciones más eficientes en ciertos usos específicos de IA. Esta diversificación dentro del ecosistema refuerza su rol estratégico. Marvell también aparece como uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo. Su fortaleza en soluciones de conectividad y chips para centros de datos la posiciona como un jugador clave en la infraestructura que sostiene la IA, especialmente en el manejo de grandes volúmenes de datos y transferencias de alta velocidad. Por su parte, AMD continúa consolidándose como alternativa competitiva. La empresa gana participación tanto en CPUs como en GPUs, aprovechando la creciente demanda de soluciones diversificadas frente al dominio de Nvidia. Este avance le permite capturar una porción creciente del mercado en expansión. El trasfondo de este crecimiento es claro: la inteligencia artificial no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural. Se espera que el gasto en infraestructura tecnológica continúe en aumento, impulsando a toda la cadena de valor de los semiconductores.

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