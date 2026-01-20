La apuesta de Nvidia por los autos autónomos que podría redefinir el liderazgo de Tesla + Seguir en









La empresa tecnológica anunció en el CES 2026 un modelo de IA que amenaza al sistema FSD con el que Elon Musk mantuvo su diferenciador.

La competencia de Tesla se endurece con el anuncio del gigante tecnológico Nvidia y su modelo de conducción autónoma de codigo abierto.

Nvidia presentó en el CES 2026 "Alpamayo", una familia de modelos de inteligencia artificial de código abierto diseñada específicamente para vehículos autónomos. Este sistema no sólo detecta obstáculos y planifica rutas, sino que "razona" sobre situaciones complejas y explica sus decisiones de conducción. Mercedes-Benz será el primer fabricante en implementar esta tecnología en su modelo CLA, que llegará al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2026.

El anuncio marca un punto de inflexión en la industria automotriz, donde Tesla dominó el sector de los autos autónomos con su sistema FSD, cerrado y propietario desde 2016. Nvidia, en cambio, apuesta por un enfoque abierto que podría democratizar el acceso a tecnologías avanzadas de conducción autónoma, permitiendo que cualquier fabricante desarrolle capacidades comparables sin necesidad de años de investigación interna.

Alpamayo IA Nvidia autos autónomos El nuevo sistema de Nvidia con IA para autos: Alpamayo Alpamayo es un modelo de IA cuenta con 10.000 millones de parámetros y procesa vídeos para generar trayectorias y explicaciones lógicas de cada decisión. Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, lo describió como el "momento ChatGPT para la IA física", un punto de quiebre que permite a los vehículos comprender, razonar y actuar en el mundo real.

El Mercedes CLA integrará 30 sensores, incluyendo cámaras, radares y ultrasónicos, y se comercializará como un sistema "Nivel 2+", similar al FSD de Tesla, aunque requerirá la atención constante del conductor. La gran innovación de Alpamayo radica en su capacidad para proporcionar una "trazabilidad de razonamiento", lo que tranquiliza a los reguladores y facilita la adopción por parte de diferentes fabricantes.

alpamayo ia Nvidia autos La estrategia de Nvidia para liderar el mercado de autos autónomos La estrategia de Nvidia se basa en un modelo abierto y colaborativo, similar al que Google utilizó con Android en la industria móvil. La empresa no busca competir directamente con Tesla, sino proveer la tecnología base para que otros fabricantes desarrollen sus propios sistemas de conducción autónoma.

Nvidia ofrece tres componentes clave: Modelos de IA abiertos para entrenamiento y desarrollo.

Herramientas de simulación como AlpaSim, disponible en GitHub, que permite modelar sensores y entornos de prueba escalables.

Conjuntos de datos abiertos con más de 1.700 horas de conducción en diferentes geografías y condiciones. Este enfoque fomenta la colaboración y acelera la innovación, permitiendo que startups y empresas automotrices adapten la tecnología a sus necesidades específicas. Nvidia ya trabaja con empresas como Waymo, XPeng, Uber y Lucid, e incluso Tesla utiliza su tecnología para el entrenamiento de sus modelos. Tesla-Model-Y-2025-2 Por qué el nuevo sistema de Nvidia amenaza a Tesla El sistema Alpamayo representa una amenaza potencial para Tesla, ya que podría comoditizar una tecnología que ha sido su principal diferenciador. Si Mercedes-Benz y otros fabricantes ofrecen capacidades similares al FSD de Tesla, pero basadas en una plataforma abierta y accesible, el argumento de venta de Tesla se debilita. Elon Musk reconoció en su perfil de X que "es fácil llegar al 99%, pero muy difícil resolver el 1% restante", una admisión implícita de que Tesla tampoco resolvió por completo los desafíos de la conducción autónoma. Nvidia, en cambio, apuesta por un ecosistema abierto que podría escalar exponencialmente si múltiples fabricantes adoptan su plataforma. La ventaja de Tesla radica en los millones de kilómetros de datos de conducción acumulados, mientras que Nvidia ofrece solo 1.700 horas. Sin embargo, la capacidad de Nvidia para asociarse con diversos fabricantes podría compensar esta diferencia, redefiniendo el liderazgo en el mercado de los autos autónomos. El tiempo y la adopción masiva determinarán si esta estrategia logra desbancar a Tesla o complementar su dominio.