Caso $LIBRA: casi el 90% de los "traders" vendió en baja y estiman que perdieron más de u$s250 millones

A medida que aumentan las demandas por fraude, el presidente Milei refuta las acusaciones de promover una estafa y afirma que solo compartió información más no apoyó el token.

En palabras de Nansen, "los insiders tomaron ganancias, los minoristas se quemaron y los patrocinadores clave se distanciaron". Este contraste pone de manifiesto cómo un pequeño número de carteras acumuló millones de dólares, pero la mayor parte de los inversores minoristas terminó con pérdidas profundas.

El desglose de las pérdidas es revelador. Alrededor de 1.478 carteras vieron pérdidas entre u$s1.000 y u$s10.000, con un total de u$s4,8 millones. Más de 2.800 carteras perdieron entre u$s10.000 y u$s100.000, lo que implicó una pérdida total de u$s82,4 millones.

Otras 392 carteras sufrieron pérdidas de entre u$s100.000 y u$s1 millón, acumulando u$s96,5 millones en pérdidas. Cabe resaltar que 23 carteras perdieron más de u$s1 millón cada una, lo que representó una pérdida conjunta de u$s40,9 millones.

El análisis también destaca que las 15 carteras principales acumularon pérdidas por un total de u$s33,7 millones, con una de ellas manteniendo el 57% de su saldo original. Un caso llamativo fue el de Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, quien sufrió la mayor pérdida individual con u$s6,3 millones. Portnoy, que inicialmente estuvo involucrado en la promoción del token, intentó distanciarse del colapso del proyecto devolviendo los seis millones de tokens LIBRA que había recibido como pago.

El fracaso de Libra Meme Coin ya ha desencadenado repercusiones legales. La firma Burwick Law, que está llevando demandas contra los creadores del meme coin Hawk Tuah (HAWK) y otras plataformas, ha comenzado a investigar el colapso de LIBRA. Representando a cientos de clientes afectados, la firma se ha comprometido a ayudar a las víctimas a explorar opciones de recuperación financiera.

Las figuras clave detrás del lanzamiento del token Libra incluyen a Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Julian Peh, CEO de KIP Protocol. Según los informes, Davis y su firma ganaron alrededor de u$s100 millones con el lanzamiento de LIBRA, aunque Davis ha insistido en que no posee directamente los tokens y no tiene planes de venderlos. La controversia se intensificó cuando el presidente argentino Javier Milei compartió brevemente un post sobre LIBRA en la plataforma de redes sociales X, un mensaje que fue eliminado en menos de cinco horas. Medios locales sugirieron que la hermana de Milei, Karina Milei, podría estar involucrada en el escándalo, aunque estas afirmaciones fueron rechazadas por Davis.