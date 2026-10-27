Cedears: cuáles son las empresas consideradas "inmortales" frente al avance de la IA

Algunos Cedears de empresas defensivas permiten contar con un portafolio estable que genere un flujo de caja predecible a lo largo del tiempo.

Algunos Cedears de empresas defensivas permiten contar con un portafolio estable que genere un flujo de caja predecible a lo largo del tiempo.

Con el avance de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, los inversores temen que muchas de las acciones y Cedears que tienen en cartera queden obsoletos. Sin embargo, existen algunas compañías "inmortales" que tienen altas probabilidades de sobrevivir a los cambios de la sociedad.

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Evidentemente, ninguna empresa tiene garantizado su futuro, aún más en los tiempos que corren. Pero hay ciertas corporaciones enfocadas en industrias con demanda constante que demostraron a lo largo de las últimas décadas estar en condiciones de afrontar cualquier escenario.

"No existen empresas verdaderamente inmortales, pero sí compañías que han demostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios y mantener su relevancia a lo largo del tiempo. En el universo de Cedears destacaría a Coca-Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), PepsiCo (PEP), McDonald’s (MCD) y Walmart (WMT) ", relató Tomás Ambrosetti , cofundador de Guardian Capital.

La inteligencia artificial puede transformar industrias enteras, tal como se está demostrando, pero difícilmente elimine la necesidad de consumir alimentos, productos de higiene o medicamentos .

Además, estas grandes compañías de consumo masivo también pueden beneficiarse de la inteligencia artificial para mejorar su logística, reducir costos y optimizar sus operaciones.

Algunos Cedears de empresas defensivas permiten contar con un portafolio estable que genere un flujo de caja predecible a lo largo del tiempo. I By IMD Spanish

"Son negocios consolidados, con marcas reconocidas globalmente, demanda recurrente y capacidad para trasladar aumentos de costos a precios", mencionó Ambrosetti.

Opciones diversificadas

En esta línea, desde IOL destacaron la importancia de incluir el ETF XLP de consumo básico de EEUU que engloba a estas marcas globales y esenciales de forma diversificada.

"Su negocio se apoya en una escala defensiva única, con ingresos provenientes de empresas de bienes básicos y sin exposición a la volatilidad de sectores más cíclicos, lo que lo convierte en una apuesta concentrada en la estabilidad y el consumo resiliente", indicaron los estrategas.

Cabe señalar que el XLP presenta una fuerte generación de flujo de caja a través de sus componentes, con una política de distribución que ofrece un rendimiento de dividendos histórico y predecible, posicionándolo como una alternativa atractiva dentro del mercado de renta variable.

Por su parte, los analistas de Bull Market Brokers hicieron especial énfasis en McDonald's por ser una "máquina de generar flujo de caja altamente predecible", ya que cuenta con una enorme base de clientes que diariamente opta por sus hamburguesas y combos alimenticios.

"Los analistas proyectan un crecimiento constante de las ventas, de un dígito medio, junto con un crecimiento de las ganancias de un dígito alto en los próximos años", detallaron los expertos.

Y añadieron: "Gracias al apalancamiento operativo inherente a un negocio en el que cerca del 95% de los restaurantes son franquicias, este crecimiento de los ingresos se traduce en beneficios netos a un ritmo acelerado".