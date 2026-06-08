Más de 12 Cedears pagan dividendos en dólares esta semana: cuáles son y cuánto reparten + Agregar ámbito en









Entre los Cedears se encuentran Exxon y Chevron, las dos petroleras más grandes de EEUU y dos de las compañías que mejores dividendos pagan.

Entre los Cedears se encuentran Exxon y Chevron, las dos petroleras más grandes de EEUU y dos de las compañías que mejores dividendos pagan. Depositphotos

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Y en la semana que arrancó este lunes 8 de junio y finaliza el viernes 12, hay doce grandes y populares empresas que pagan su renta en dólares.

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Puntualmente, las empresas que distribuyen dividendos durante estos días no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes.

Esa combinación (trayectoria, estabilidad y políticas claras de remuneración al accionista) hace que muchos inversores las elijan para mantener posiciones de largo plazo.

Su política de dividendos apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones incluso en períodos de volatilidad de mercado.

Y para los ahorristas argentinos, este tipo de instrumentos funciona como una alternativa para dolarizar parte del portafolio sin necesidad de operar directamente en mercados externos, ya que los Cedears se compran y venden en pesos, pero cuentan con el respaldo de acciones que cotizan en Wall Street.

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Millones dinero dólares Entre los Cedears se encuentran Exxon y Chevron, las dos petroleras más grandes de EEUU y dos de las compañías que mejores dividendos pagan. Magnific Los tres Cedears que pagan dividendos esta semana El pago trimestral de estas compañías se realiza durante esta semana: Martes 9 de junio Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,34 por acción (15 Cedears). Miércoles 10 de junio IBM (IBM): u$s1,69 por acción (15 Cedears).

por acción (15 Cedears). Chevron (CVX): u$s1,78 por acción (16 Cedears).

por acción (16 Cedears). Exxon Mobil (XOM): u$s1,03 por acción (10 Cedears).

por acción (10 Cedears). Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción (56 Cedears).

por acción (56 Cedears). S&P Global (SPGI): u$s0,97 por acción (45 Cedears). Jueves 11 de junio Microsoft (MSFT): u$s0,91 por acción (30 Cedears).

por acción (30 Cedears). T-Mobile (TMUS): u$s1,02 por acción (33 Cedears). Viernes 12 de junio 3M (MMM): u$s0,78 por acción (10 Cedears).

por acción (10 Cedears). Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (4 Cedears).

por acción (4 Cedears). Dow (DOW): u$s0,35 por acción (6 Cedears).

por acción (6 Cedears). eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (2 Cedears). En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local. Cómo comprar Cedears de dividendos Para comprar Cedears de dividendos, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente, existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes. Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.

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