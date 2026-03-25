Cedears: una empresa que fabrica chips aumentó un 30% su dividendo en dólares

La empresa Micron Technology que cuenta con Cedears en el mercado local ahora paga u$s0,15 por acción.

La empresa Micron Technology que cuenta con Cedears en el mercado local ahora paga u$s0,15 por acción.

Micron Technology , una de las principales empresas de chips con Cedears , sorprendió al mercado al anunciar un aumento de su dividendo trimestral del 30% , en una señal clara de confianza en su desempeño financiero impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

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Concretamente, la compañía tecnológica elevó el pago desde u$s0,115 a u$s0,15 por acción (5 Cedears) , lo que implica un dividendo anualizado de u$s0,60.

Este movimiento se apoya en una mejora sustancial de su generación de caja , producto del fuerte crecimiento en la demanda de memoria para centros de datos y aplicaciones de IA.

El dato clave detrás de esta decisión es el flujo de caja libre , que se disparó gracias al boom de la inteligencia artificial.

Micron registró resultados récord en ingresos, márgenes y ganancias , impulsados por la venta de memorias de alto rendimiento utilizadas en infraestructura de IA.

Este contexto permitió a la empresa no solo aumentar su dividendo, sino también mantener un nivel de pago muy bajo en relación a su capacidad financiera.

Dólares La empresa Micron que cuenta con Cedears incrementó su dividendo en dólares un 30%. Imagen: Freepik

El ratio de "payout" se mantiene reducido, lo que indica que la empresa conserva amplio margen para seguir invirtiendo y, potencialmente, incrementar retornos a los accionistas en el futuro.

Uno de los Cedears menos rentables por dividendos

Sin embargo, el entusiasmo tiene matices. A pesar del aumento del 30%, el rendimiento por dividendo sigue siendo muy bajo, en torno a apenas 0,1%, lo que refleja que Micron sigue siendo principalmente una acción de crecimiento más que una de ingresos.

El verdadero atractivo de la compañía no está en el dividendo, sino en su exposición al ciclo de la inteligencia artificial. Micron es uno de los tres grandes fabricantes globales de memoria, junto con Samsung y SK Hynix, y sus productos son esenciales para el funcionamiento de modelos avanzados de IA.

Además, la empresa decidió aumentar agresivamente su inversión en capacidad productiva, con planes de gasto superiores a u$s25.000 millones en 2026 para satisfacer la creciente demanda del sector.

Este equilibrio entre crecimiento e inversión explica la estrategia: recompensar a los accionistas sin comprometer la expansión futura. El aumento del dividendo funciona así como una señal de solidez financiera más que como un cambio hacia una política de altos pagos.