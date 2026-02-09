China endurece el "Sell America" y pide a sus bancos reducir exposición a los bonos del Tesoro de EEUU

Pekín refuerza la estrategia de diversificación financiera y suma presión al debate global sobre el rol del dólar y los bonos del Tesoro como activo refugio, en un contexto de mayor incertidumbre fiscal y política en EEUU.

La narrativa del "Sell America" -la rotación fuera de activos estadounidenses en medio de la incertidumbre política y fiscal- sumó en las últimas horas una nueva señal de peso: China habría recomendado a sus bancos reducir la exposición a bonos del Tesoro de EEUU . El movimiento refuerza la idea de un cambio gradual, pero persistente, en la estrategia financiera del gigante asiático frente a Washington.

Según informó Bloomberg , reguladores chinos aconsejaron a entidades financieras del país limitar la compra de deuda soberana estadounidense , aludiendo a riesgos de concentración y mayor volatilidad de mercado. En particular, instaron a los bancos con una elevada tenencia de Treasuries a recortar posiciones , de acuerdo con fuentes al tanto de las deliberaciones, que pidieron reserva. La directiva, aclaran, no alcanza a las carteras estatales chinas .

La recomendación fue transmitida verbalmente en las últimas semanas a algunos de los principales bancos del sistema y refleja la creciente preocupación de las autoridades por la exposición a activos que podrían sufrir fuertes oscilaciones de precio . El mensaje se alinea con inquietudes que vienen manifestando otros gobiernos e inversores institucionales, en un contexto donde se discute cada vez más el rol de la deuda estadounidense como activo refugio y el atractivo del dólar.

Desde Pekín buscan despegar la decisión de cualquier lectura geopolítica directa. Según las fuentes citadas por Bloomberg, la medida responde a una estrategia de diversificación de riesgos de mercado y no implica una pérdida de confianza estructural en la solvencia crediticia de EE.UU. Tampoco se fijaron objetivos concretos en términos de montos o plazos. Esto ocurre, además, en un momento de relativa estabilización de los vínculos bilaterales tras la tregua comercial alcanzada el año pasado.

El giro se conoce pocos días después de que Donald Trump mantuviera una conversación telefónica con Xi Jinping , y de cara a una cumbre presidencial prevista para abril en Pekín. De acuerdo con Bloomberg, las directrices regulatorias fueron impartidas antes de ese contacto . A septiembre, los bancos chinos acumulaban unos u$s298.000 millones en bonos denominados en dólares , aunque no está claro qué proporción correspondía a Treasuries.

china eeuu guerra comercial aranceles Depositphotos

Dudas sobre el dólar y la disciplina fiscal de EEUU

La cautela china se da en un contexto de crecientes cuestionamientos globales a la disciplina fiscal de Washington. Los inversores siguen de cerca la postura de la administración Trump respecto del dólar fuerte y la independencia de la Reserva Federal. En esa línea, un analista de Deutsche Bank advirtió recientemente que gestores europeos podrían recortar exposición a activos estadounidenses ante la amenaza de nuevos aranceles y otros gestos de política exterior.

El propio Trump señaló a fines de enero que no le incomodaba la reciente debilidad del dólar, que tocó mínimos desde comienzos de 2022. La baja de tasas y las dudas sobre el frente fiscal también influyeron. Aun así, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que el mercado de bonos del Tesoro tuvo en 2025 su mejor desempeño desde 2020 y una demanda extranjera récord en las subastas.

Sin pánico en el mercado, pero con señales de fondo

Más allá de episodios puntuales de ventas tras anuncios arancelarios, los Treasuries siguen mostrando fortaleza relativa frente a otros activos de mercados desarrollados, apalancados en las bajas de tasas de la Fed. De hecho, la volatilidad de los bonos del Tesoro cayó a mínimos de cinco años y las tenencias extranjeras alcanzaron un récord de u$s9,4 billones en noviembre, según datos oficiales.

Con todo, la tendencia de fondo es clara: China continúa reduciendo su exposición a la deuda estadounidense. Las tenencias conjuntas del sector público y privado vienen cayendo de manera sostenida desde hace más de una década. Tras haber sido el principal acreedor de EEUU, Pekín fue superado por Japón en 2019 y por el Reino Unido en 2024. En noviembre, las reservas chinas de Treasuries descendieron a u$s683.000 millones, el nivel más bajo desde 2008 y casi la mitad del pico registrado en 2013.

Algunos analistas, sin embargo, introducen matices: parte de esas posiciones podría haberse canalizado a través de custodias europeas. Bélgica, por ejemplo, cuadruplicó sus tenencias desde 2017 hasta rondar los u$s481.000 millones, un dato que el mercado suele asociar a cuentas de custodia vinculadas a China.