Clave para ahorristas: 5 tips para reducir el impacto de la inflacion

En epocas de alta inflación la tarjeta de crédito puede ser un arma de doble filo. Pero antes de hablar de los beneficios para usarla diremos como NO debemos hacer uso del plástico . La tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro sueldo. Es importante conocer el poder adquisitivo que tenemos y tratar de moderar el consumo. De lo contrario podemos usar la tarjeta para gastar más de lo que ganamos y generaremos una bola de deuda. También hay que evitar a toda costa pagar solo el mínimo. El monto mínimo equivale generalmente al 5% o 10% de la deuda y el resto está compuesto por intereses, comisiones e impuestos. Si se repite esta práctica cancelar la deuda será prácticamente imposible.

Ahora veamos cómo podemos usarla a nuestro favor. En contextos de alta inflación las cuotas sin interés o con intereses muy bajos son muy convenientes. Incluso pagar un gasto en una sola cuota de un mes a otro hasta podría llegar a ser conveniente. Para eso hay que conocer a la perfección los descuentos que promueven los bancos (los días en que aplican descuentos en pagos en compras al supermercado o combustibles, por ejemplo). Si no llegamos a pagar el monto completo es importante saber que podemos abonar el monto que nosotros deseemos y al momento del mes que querramos.

Supongamos que tenemos $200.000 que abonar este mes y solo podemos cubrir $100.000 podemos abonar esa cifra y solo pesarán intereses sobre la mitad. Por otra parte, c onocer la fecha de cierre es clave. Podemos aprovechar el cierre de la tarjeta para hacer gastos importantes justamente inmediatamente después de esa fecha clave y conseguir el mayor periodo de tiempo posible hasta pagar la primera cuota.

Adelantá gastos, buscá ofertas y maximizá la eficacia de los servicios

Se viene un verano en el cual habrá una constante remarcación de precios. Será importante analizar y comparar precios en los supermercados y, de ser necesario, adelantar, cuando se pueda, compras al por mayor. Tal vez varios familiares o amigos se puedan juntar y comprar en cantidad bolsones de verduras o directamente a productores o a fábricas. Hoy por hoy no es tan complejo y se puede programar vía on line. Es necesario, además, tener conciencia de gastar lo estrictamente necesario.

Un consejo clave en las compras de supermercado será revisar los precios y comparar las marcas a tavés de los valores por litro, por kilo, por m2, etc. Mercado Pago también será un buen lugar donde chequear precios ante la duda de si algo es caro o barato. Reiteramos que será muy importante tener en cuenta días de ofertas en bancos y supermercados.

Otras importantes subas se sucederán en servicios de prepagas, seguros de automóviles, internet, telefonía, etc. Es importante, sobretodo en las prestaciones de servicos, comunicarse con las empresas proveedoras y pedir mejoras. Más de una vez al llamar a la empresa prestadora de internet ofrecen promociones por 6 o 12 meses.

Rentabilizá tus ahorros con billeteras virtuales o invirtiendo

Hay muchas personas que dicen no poder ahorrar y que no conocen instrumentos financieros para hacerlo. Pero dejar los pesos parados en la caja de ahorro todo el mes es un gran error. En la actualidad, las billeteras virtuales dan la misma prestación que una cuenta en el banco, ya que permiten pagar y disponer del dinero en todo momento, pero con la ventaja de que generan una pequeña rentabilidad. Así, Ualá, Mercado Pago, Naranja X son algunas de ellas, y de forma completamente gratuíta permiten generar intereses por tener el dinero en la cuenta hasta que le des un uso.

Para quienes quieran rentabilizar su dinero con un poco más de complejidad se pueden abrir una cuenta comitente en su propio banco o en un broker de bolsa. Esto permitirá, por ejemplo, adquirir dólar MEP o invertir en instrumentos como Fondos Comunes de Inversión o para los más arriesgados adquirir acciones de empresas argentinas, Cedears (empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local), bonos soberanos en dólares o pesos u Obligaciones Negociables (son bonos corporativos, o sea, de empresas).

Tené mucho cuidado con endeudarte con prestamos personales

Muchas veces al intentar refinanciar la deuda en una terjeta o al pedir un prestamo solo nos notifican la TNA (Tasa de Interés Anual) y no el Costo Financiero Total (CFT) que es el valor total de un crédito. Esta medición tiene en cuenta la tasa de interés y además los distintos gastos vinculados con el otorgamiento y la gestión del préstamo o crédito. Solo el CFT será el que indique lo que se pagará de forma total por el financiamiento de la deuda. También puede ser útil el CFTEF (sería el Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Hacé un presupuesto y controlá los gastos hormiga

En un contexto con una alta inflación es muy complejo hacer un prespuesto mensual que sea exitoso, ya que mes a mes nos van a variar. Sin embargo, es necesario para saber que gastos tenemos fijos y cuales variables. Esto servirá para prevenir consumos que sean únicos (por ejemplo cumpleaños, regalos etc) y ver la mejor forma de afrontarlos. También en momentos como estos es muy importante estar alerta sobre los gastos hormigas (taxis, gastos en kiosko, café al pasar, etc) son aquellos gastos que hacemos casi sin darnos cuenta y que se pueden llevar hasta el 20% de tu sueldo.