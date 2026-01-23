Escalada de violencia en Ecuador: más de 5.200 homicidios en siete meses + Seguir en









El país atraviesa el peor momento de violencia de su historia reciente. Daniel Noboa volvió a extender el estado de excepción mientras la Corte Constitucional cuestiona el uso reiterado de medidas extraordinarias.

El presidente Daniel Noboa enfrenta una escalada inédita de violencia criminal, con las fuerzas armadas desplegadas en varias provincias bajo estado de excepción. Fiscalía de Ecuador

Según reportó el Ministerio del Interior de Ecuador, desde enero hasta julio de 2025, hubo 5.268 homicidios en el país, la tasa más alta que se registró en la historia de la nación. Esto equivale a una muerte violenta cada 58 minutos y un promedio de 25 delitos al día.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin contexto, la cifra ya es alarmante, y los datos interanuales lo certifican: el número representa un aumento del 40,82% en comparación con los 3.741 casos del mismo período de 2024 y la tasa más alto en la historia del país.

En medio de la alarmante revelación, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa extendió el jueves el estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador. Las medidas autorizan al ejército y a la policía a realizar registros, inspecciones e incautaciones de domicilios y correspondencia.

Solo en enero de este año, se produjeron dos terribles masacres en el país del ecuador. En dos episodios diferentes, se registraron 11 y 17 homicidios.

Crece el horror en Ecuador: reportaron seis cuerpos calcinados en una zona costera La Policía de Ecuador halló seis cuerpos incinerados en una zona costera, en la provincia de Santa Elena, en medio de un inicio de año atravesado por el crimen organizado, según informaron fuentes policiales. Se cree que se trata de jóvenes que salieron en Año Nuevo y el hecho se suma al descubrimiento de las cinco cabezas en una zona cercana en Manabí.

Tras el descubrimiento de las cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en Puerto López, Ecuador suma un nuevo capítulo de conmoción por los cadáveres de Santa Elena, que restan ser identificados. La Fiscalía General de Ecuador informó en X que dispuso, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– "levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los seis cuerpos hallados" en la zona provincial de Barbascal.