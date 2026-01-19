Argentina mira de cerca la colocación de deuda internacional de Ecuador: las señales clave que analiza la city

Ecuador volverá a los mercados internacionales de deuda tras siete años, apalancado en una fuerte compresión del riesgo país. Desde la city porteña advierten que los detalles de esta colocación serán clave, ya que podría anticipar una futura emisión de bonos en dólares de Argentina bajo ley extranjera.

Ecuador volverá a colocar deuda en los mercados internacionales tras siete años , luego de que su riesgo país se comprimiera hasta los 460 puntos básicos , desde los casi 2.000 puntos registrados en abril de 2025 , en la antesala de la reelección de Daniel Noboa como presidente. Desde la city porteña , analistas sostienen que hay que mirar los detalles de esta colocación, que podría ser una antesala a una nueva emisión de bonos en dólares por parte de Argentina —en diciembre emitió, pero bajo ley local—, esta vez bajo normativa extranjera .

Cabe resaltar que la última vez que Ecuador había accedido al mercado internacional de bonos fue en 2019 , por lo que esta noticia implica el regreso después de casi siete años de permanecer afuera. Esta vuelta, además, no se limita a una única emisión, sino que también incluye una operación de “reperfilamiento” de deuda , mediante la recompra de los bonos 2030 y 2035 emitidos durante la reestructuración de 2020. Según se anunció oficialmente, la administración de Noboa llevará su plan a potenciales compradores e inversores en Londres y EEUU.

"Creo que el avance de la operación en Ecuador es importante, ya que permitiría evaluar el apetito de los inversores por extender los plazos en ese nivel de perfil crediticio" , le dijo a Ámbito el economista Gustavo Ber , quien también analizó que "habría que mirar no sólo los plazos, sino también las tasas requeridas por los inversores" .

"Ello, junto a la fuerte demanda en las emisiones corporativas, podría estar anticipando un próximo regreso del soberano, y que así pueda llevar adelante un roll-over de vencimientos" , anticipó el experto sobre el caso argentino.

A su turno, también consultado por este medio, el analista Leonardo Svirsky dijo que la salida al mercado de deuda internacional por parte de Ecuador "va a sentar un precedente para Argentina sobre qué apetito hay por esos bonos" , y que habrá que mirar especialmente la tasa , aunque consideró que, por parte del equipo económico local, "no hay tanto apuro" , dado que se logró concretar el desafiante pago a los bonistas por u$s4.200 millones .

Durante diciembre, el Gobierno de Javier Milei colocó u$s910 millones en un bono a cuatro años, bajo legislación argentina, con un rendimiento anual del 9,26%.

"El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente a un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar", había señalado la Secretaría de Finanzas.

Vencimientos y roleo de deuda: lo que se viene

Según un reciente informe de la consultora 1816, "para la dinámica de reservas de este año va a ser relevante no solamente el monto de divisas que compre el Central en el mercado de cambios, sino también ver si finalmente el Tesoro logra empezar a renovar sus vencimientos con acreedores". En ese sentido, advirtieron que será "interesante ver el resultado de la emisión de deuda que hará Ecuador este mes".

Sobre este punto, explicaron que el análisis es relevante porque "Ecuador es actualmente el país de la región más parecido a Argentina bajo la óptica de los inversores".

En cuanto a los rendimientos aún elevados que exhiben los bonos soberanos en dólares en el mercado secundario, la consultora señaló que "si los Globales a 10 años continúan rindiendo cerca de dos dígitos, pese a la combinación de superávit primario, éxito político y apoyo inédito de Estados Unidos, es principalmente por la falta de reservas en el BCRA". Y detallaron: las reservas netas, restando pagos de Bopreal a 12 meses vista, son negativas en u$s3.500 millones, cifra que se amplía a u$s19.100 millones negativos al utilizar la metodología del FMI.

"Es fundamental que el país consiga sumar muchas reservas este año, porque en 2027 vencen u$s21.100 millones entre Globales, Bonares, Bopreales, repos y pagos al FMI y, a juzgar por lo que pasó en 2025, no es difícil imaginar que el mercado, ante la duda, vuelva a ponerse cauteloso en la previa a la elección presidencial", concluyeron.