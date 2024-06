Clave para Cedears: tras la caída de Nvidia y los récords del S&P500, ¿empieza la rotación de carteras en Wall Street?

Esta perspectiva quedó expuesta en la encuesta más reciente de Bloomberg Markets Live Pulse (MLIV), la cual reveló que el repunte del equity norteamericano en 2024 ha dejado a este tipo de activos más sobrevalorados en comparación con el crédito estadounidense o el oro, según la mayoría de los 586 encuestados. Al mismo tiempo, el Dow Jones parece estar encontrando su equilibrio en medio de ese cambio de tecnológicas a acciones "value", lo que refuerza la idea de una ampliación de las ganancias a otros sectores.

Grafico comparatio SPY vs. Dow.png Gráfico comparativo de la performance del S&P 500 y el Dow Jones a lo largo del 2024. En amarillo el DJI y en rojo el SPY.

Esta alternancia en el liderazgo del mercado entre el Dow y el S&P 500 implica que en algún momento, en los próximos meses o quizas años, el índice industrial podría estar adelante del S&P 500 en la misma medida en que ahora está detrás. De acuerdo con datos de Barrons, el récord del diferencial de seis meses se registró el 8 de marzo de 2000, cuando el S&P 500 aventajaba al Dow en 13,7 puntos porcentuales. El Nasdaq Composite alcanzó su máximo de la burbuja de internet dos días después y ya todos sabemos bien lo que pasó en ese entonces.

Afortunadamente, esa experiencia fue atípica. Sin embargo, se puede deducir algo sobre el probable desempeño relativo en los próximos meses de las acciones de valor y crecimiento. Esto se debe a que el S&P 500 está más cerca del extremo de crecimiento del espectro valor-crecimiento en comparación con el Dow. Dado que históricamente el liderazgo del mercado ha oscilado entre estos dos índices, un amplio liderazgo del S&P 500 a menudo es seguido, por lo contrario.

Wall Street: ¿llegó la hora de abandonar las tecnológicas?

Y es que tal como explica el asesor de inversiones, Gastón Lentini en charla con Ámbito, estamos en un punto de la historia "muy interesante". Pusto que el S&P 500 se encuentra en máximos históricos, "empujado principalmente por las tecnológicas" que lucen sobrevaloradas.

Sin embargo, una esperada baja de tasas para septiembre u octubre en Estados Unidos debería impulsar al aún más al alza al mercado, por lo que de darse este escenario "los inversores más avezados pueden seguir en este tren donde la locomotora son las cuatro o cinco tecnológicas más grandes del mundo", sostiene Lentini.

Y es que hasta el pasado viernes por la tarde, alrededor de 125 de las 500 empresas del S&P estaban superando al índice en lo que va del año, lo que significa que la amplitud del rally no es destacada, pero tampoco es tan desalentadora, tal como sostiene Lentini. En otras palabras, la fuerte suba no está acompañada de una gran euforia por parte de los analistas. Esto porque es un avance fuertemente liderado por empresas tecnológicas de gran capitalización, pero también hay otras acciones de diferentes sectores y niveles de capitalización de mercado más bajos que también están contribuyendo, y esto no debe ser ignorado.

Un posible pullback del S&P 500 a la vista

Pedro Moreyra, director en Guardian Capital, desliza que "el S&P 500 está en una zona a monitorear, con su actual techo en 5.500." Es a partir de esta zona donde podría iniciar un pullback, y esta corrección sería una nueva oportunidad de compra, agrega el estratega.

No obstante, el analista, en línea con lo planteado anteriormente, sostiene que actualmente, "los índices del S&P 500 y sus respectivos ETFs contienen mucha ponderación en tecnológicas y empresas enfocadas en Inteligencia artificial", como Nvidia. Es importante resaltar esto último, debido a que es probable que los inversores comiencen "a sufrir la fatiga de la inteligencia artificial" y esta fuerte ponderación del sector en los índices, agrega.

Una estrategia defensiva

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, analiza que en el nivel actual de las valuaciones, el S&P 500 cotiza a 24x veces las ganancias y 21x ganancias esperadas, "lo cual luce relativamente caro si miramos los promedios históricos". Debido a lo anterior, sumado a datos que apuntan a una desaceleración de la economía estadounidense en el marco del “higher for longer”, desde el bróker la posición es de "cautela con respecto al índice".

wall-street.jpg New York Stock Exchange

Por otro lado, Di Giorno sostiene que, si bien el Dow Jones suele jugar un rol más defensivo, en el caso de un mayor enfriamiento de la economía no se verá beneficiado. Esto cambia en caso de que se presente "una corrección encabezada por el sector tecnológico", pues con una economía saludable, el estratega ve "valor en rotar hacia índices más defensivos, o diversificar hacia otros activos como pueden ser UnitedHealth Group Inc. (UNH) o al sector de consumo, en línea con lo planteado con los demás estrategas.

Cedears: rotación de carteras, ¿cuáles recomienda el mercado?

Tal como se mencionó anteriormente, hay varias acciones fuera del área tecnológica que también han subido de manera impresionante en 2024, como Eli Lilly (LLY), General Electric (GE), General Motors (GM), Moderna (MRNA), Walmart (WMT), Costco (COST) y Progressive (PGR). De hecho, estas acciones han más que duplicado el rendimiento del S&P500 en lo que va del año. Son menos influyentes no debido a su acción de precio, sino porque sus respectivas capitalizaciones de mercado son menores. Un dato a seguir de cerca.

Lentini recomienda en ese sentido, y "siendo mucho más conservador", empresas como Johnson & Johnson (JNJ), como McDonald's (MCD), "que son empresas robustas, que parecen estar atrasadas y hasta aburridas para algunos", asegura Lentini. Sin embargo, recuerda que si lo que se está buscando es evitar comprar empresas en valores que aparentan ser caros, resultan buenas alternativas de refugio.

En tanto, Moreyra comenta que en un escenario de rotación o diversificación, "las mejores opciones son acciones tipo value", es decir, empresas maduras y consolidadas en el mercado, como pueden ser Coca-Cola (KO), JPMorgan Chase (JPM), Visa (V) y Goldman Sachs (GS).

Por último, Lentini agrega que virar hacia empresas más consolidadas, aunque puedan parecer aburridas, ofrece la posibilidad de "especular" con que las gigantes tecnológicas tengan una corrección y "en ese momento volver a rotar la cartera, vendiendo empresas entre comillas aburridas y comprando una proporción mayor de empresas tecnológicas que hayan corregido".