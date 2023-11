Co-Founder de Decrypto: "El futuro es la integración del mundo cripto con el mercado tradicional"

Jose Luis del Palacio, Co-Founder y Over The Counter Manager at Decrypto.

Jose Luis del Palacio, Co-Founder y Over The Counter Manager at Decrypto , se tomó unos minutos para dialogar con Ámbito durante su participación en Labitconf 2023 . Regulación, dolarización de inversiones en un año electoral, la relevancia del dólar cripto como termómetro del mercado, y la coexistencia del mercado tradicional con el criptográfico fueron alguno de los temas charlados. ¿Subirán los precios de los criptoactivos en 2024?

Jose Luis del Palacio: Tomamos lo mejor del mercado financiero tradicional con lo mejor de la tecnología blockchain para crear una empresa que haga el puente entre los dos mundos. Una persona puede interactuar tanto con el mercado tradicional, ya sea cobrando, pagando, o haciendo inversiones. Las empresas pueden hacer pagos y cobros al exterior. También son un vehículo para pymes que hoy tienen bastante limitadas sus operatorias. Tenemos una gama de productos tanto para usuarios finales como para pymes y lo que hacemos es unir los dos mundos para que se sientan cómodos con una empresa que ya tiene una trayectoria del año 2018. Se trata de un ecosistema que no para de crecer y con una tecnología que ya es imbatible, no solo en Argentina sino a nivel mundial.

J.P.: Nosotros empezamos en el 2018 en un mundo totalmente diferente. En el medio sucedió una enorme pandemia que aceleró toda la innovación digital, los pagos digitales. Hoy estamos en un punto de inflexión muy importante. Estos últimos años o este último año en particular fueron bastante negativos en cuanto a precio de los criptoactivos, y en cuanto a inversiones, porque la tasa de interés americana subió mucho y eso afectó todos los mercados.

P.: La suba de la tasa de la Fed afectó mucho los mercados bursátiles que tienen correlación con el mundo cripto...

J.P.: Todo la bolsa americana cayó, incluyendo las empresas tecnológicas que no tenían piso. Hoy ya se ve totalmente diferente ya se ve un freno al sentir que ya terminó el ciclo, que la tasa de interés americano ya paró de subir hace una semana. A partir de ahí todos los mercados repuntaron. Este año en particular tenemos elecciones en Argentina; asi que al agregado internacional tenemos este tema de incertidumbre local.

P.: ¿Cómo ves que van a continuar los mercados de acá en adelante?

J.P.: Lo que estamos viendo un mercado muy alcista en todo lo que es renta variable y obviamente las tecnológicas también en ese contexto. Vemos mucho viento a favor para lo que es Argentina que es un mercado muy dependiente de las materias primas y vemos mucho viento a favor también en el tema de las criptomonedas. Hoy las criptomonedas son, parte tecnológica, que es la gran parte, pero aparte también funcionan como un commodity. Seguramente dentro de poco van a empezar a cotizar en las grandes bolsas en Argentina. En particular también vemos que después de la de las últimas elecciones, de la primera vuelta, el dólar ajustó bastante y también parece que tocó techo.

P.: El dólar cripto fue clave estas elecciones, ¿Cómo crees que cambió el paradigma?

J.P.: Es clave porque cotiza las 24 horas, incluyendo sábado y domingo. Hubo una foto de Sergio Massa, que es parte del gobierno actual, mirando las cotizaciones en la previa a las elecciones para ver que Iba a pasar el lunes, eso fue algo extremadamente llamativo, fue muy bueno, porque le da un cierto volumen al mercado y una profundidad e importancia que por ahí no, no todo el mundo ve. Es que hubo una tendencia a la dolarización de carteras que seguramente continúe hasta después de las elecciones. Nosotros tenemos un producto en particular que se llama MD3 que está enfocado exclusivamente para coberturas cambiarias, así que tenemos con un abanico para pasar este año electoral. Seguramente en los próximos años lo que es inversión va a ser muy bueno.

P.: ¿Entonces ustedes vieron al igual que en el mercado bursátil ese fuerte movimiento hacia la dolarización en la previa de las elecciones?

J.P.: Lo estamos viendo ahora en el AL30, por ejemplo, que entre el jueves pasado y el viernes está subiendo medido en pesos pero no en dólares. Con lo cual, eso te da la magnitud con la que se está empezando a dolarizar la gente.

P.: En cuanto al tema de la adopción tanto de empresas como de consumidores particulares, ¿Cómo lo ven, en qué grado estamos hoy?

J.P.: Lo usuarios finales son los primeros que entran a una nueva tecnología y eso es muy natural porque el usuario no analiza que hay detrás, lo que quiere es resolver un problema; lo resuelve y listo. Las empresas funcionan totalmente diferentes, tienen sus estudios de abogados, sus estudios de contadores, todo tiene que ser legal. Hoy las criptomonedas son legales y la legalidad te la da por ejemplo hoy AFIP que te cobra bienes personales, si sería ilegal no podría cobrar ese impuestos, por ejemplo, entonces implícitamente te están diciendo que es legal. Hoy las empresas lo están usando en mayor o menor medida para cobros, para pagos, inclusive para pago de sueldos en USDT que es como pagar en dólares. Tenés todo un mercado que lo empezó a adoptar, especialmente las pymes, especialmente las pymes más chicas, las más las familiares con cobros y pagos al exterior, que lo que más se está usando hoy.

P.: Un tema que se habla mucho en el ecosistema cripto es la regulación, ¿crees que faltan leyes en Argentina?

J.P.: A un bitcoiner si le preguntas te va a decir que es mejor que no esté regulado pero seamos sinceros, hay empresas que si no hay una regulación atrás no pueden operar. Hay empresas que si no hay un organismo que controle, como la CNV, tienen miedo entonces es inevitable que haya una regulación. Esperemos que el gobierno que venga tenga una regulación pro-mercado para que dejen trabajar a las empresas y que las dejen usar criptomonedas para se más eficientes y tener mejores costos. Argentina es un país que tiene costo bastante alto, por lo cual creemos que la regulación va a ser buena para las empresas. Lo que está pasando en el resto del mundo, por ejemplo en Europa, es que hubo una regulación hace poco y ahora están implementando otra que empezará el año que viene que la ley MICA y trajo una lluvia de inversiones a todo el ecosistema cripto.

P.: ¿Qué crees que va a suceder en los próximos años con el ecosistema?, teniendo en cuenta que tuvo algunas crisis de legitimidad producto del derrumbe de algunas cripto y exchanges

J.P.: Continúa la integración con el mercado tradicional que es donde estamos nosotros. Creo que ese camino es inevitable y casi con certeza que va a ir ahí y más si hay una regulación. También hay un camino paralelo que es que creemos que van a coexistir los dos: que es toda la revolución web 3, que hoy está está empezando. Todavía no está maduro. Ha habido algunos problemas que son del público conocimiento. Si me preguntas a mí que va a pasar en el corto plazo, seguramente va a ser la unión de los de los dos mercados, ya no vamos a tener el mundo cripto y el mundo tradicional, sino un mercado unido ahora, y si me preguntas de largo plazo seguramente web 3 va a ser un nuevo mercado.