Cómo invertir mejor: BYMA lanzó cursos gratuitos para aprender a manejar tu dinero

BYMA lanzó una nueva agenda de capacitaciones para junio, con propuestas gratuitas y aranceladas a quienes están dando sus primeros pasos en las inversiones.

BYMA lanzó una nueva agenda de capacitaciones para junio, con propuestas gratuitas y aranceladas a quienes están dando sus primeros pasos en las inversiones.

En un contexto donde el acceso al mercado de capitales es cada vez más sencillo, contar con conocimientos básicos y avanzados puede marcar una gran diferencia al momento de administrar el dinero. Con ese objetivo, BYMA Educa lanzó una nueva agenda de capacitaciones para junio , con propuestas gratuitas y aranceladas destinadas tanto a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones como a quienes buscan profundizar sus conocimientos financieros.

Entre las alternativas sin costo se destacó el curso “Del dato a la estrategia: cómo usar los informes diarios de BYMA Educa para tus inversiones de renta fija” , que se realizó este 18 de junio a las 9:00.

La capacitación estuvo orientada a enseñar cómo interpretar los informes diarios de renta fija, identificar las variables más relevantes del mercado y transformar esos datos en herramientas útiles para la toma de decisiones de inversión.

La propuesta resultó especialmente atractiva para quienes operan o desean comenzar a invertir en bonos y otros instrumentos de renta fija, ya que brindó herramientas prácticas para comprender mejor la dinámica del mercado y evaluar oportunidades de inversión.

BYMA lanzó una nueva agenda de capacitaciones para junio, con propuestas gratuitas y aranceladas a quienes están dando sus primeros pasos en las inversiones.

BYMA lanza nuevos cursos para mejorar como inversor

Otra de las actividades gratuitas previstas es el webinar “Aguinaldo e inversiones”, programado para el 24 de junio a las 18:30. El encuentro busca responder una pregunta frecuente entre los trabajadores que reciben el Sueldo Anual Complementario: qué hacer con ese dinero para aprovecharlo de manera eficiente.

Durante la capacitación, especialistas del mercado compartirán conceptos y estrategias para organizar las finanzas personales, conocer alternativas de inversión y tomar decisiones más informadas. Además, contará con la participación de la speaker invitada Elena Alonso, quien aportará su visión sobre planificación financiera e inversión.

Para quienes buscan una formación más especializada, BYMA también ofrece cursos arancelados. Uno de ellos es el programa de "Apoyo al examen de Idoneidad", que se desarrollará entre el 23 de junio y el 30 de julio.

La capacitación está diseñada para acompañar a los participantes en la preparación del examen exigido por la Comisión Nacional de Valores (CNV), abordando los contenidos fundamentales para obtener la certificación.

Por último, el curso “Valuación de Empresas”, que se dictará b, está dirigido a quienes desean profundizar en el análisis financiero corporativo. La propuesta incluye herramientas utilizadas por profesionales del mercado para determinar el valor de una compañía y evaluar oportunidades de inversión.