Murió Norberto Galasso, historiador emblema del peronismo + Agregar ámbito en









El ensayista y contador público, autor de más de setenta libros sobre Perón, Eva Perón, Jauretche y San Martín, falleció en Buenos Aires. Cristina Kirchner la recordó en sus redes sociales.

Norberto Galasso tiene más de 70 obras sobre el peronismo, Jauretche y la izquierda nacional, entre otros temas. X

El historiador y ensayista Norberto Galasso murió este lunes en la Ciudad de Buenos Aires a los 90 años. Nacido el 28 de julio de 1936 en la Ciudad, se formó como contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde egresó en 1961, aunque dedicó más de seis décadas a la investigación histórica desde una perspectiva revisionista, nacional y popular. Fue un emblema del peronismo y un continuador de la tradición de Arturo Jauretche. Cristina Kirchner lo recordó en sus redes sociales.

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Militante desde los años 60 en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional que conducía Jorge Abelardo Ramos, Galasso se vinculó con Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui, y derivó con el tiempo hacia el nacionalismo popular peronista. Su obra, que supera los setenta títulos entre ensayos, biografías e investigaciones históricas, se propuso reivindicar a figuras relegadas por la historiografía liberal, a las que él mismo bautizó como "los malditos" de la historia argentina.

En 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo designó Embajador de la Cultura Popular Argentina, cargo honorífico que conservó durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández hasta que fue revocado en 2025. Tras conocerse la noticia. La expresidenta lo recordó en sus redes sociales. "Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina", escribió.

La noticia generó reacciones inmediatas en el arco político afín a sus ideas. La expresidenta Cristina Kirchner lo despidió en redes sociales como "gran compañero" e "historiador imprescindible de la Argentina". El gobernador bonaerense Axel Kicillof también expresó sus condolencias y remarcó su "enorme compromiso con la soberanía" del país.

View this post on Instagram Obras fundamentales Entre su extensa producción bibliográfica se destacan tres biografías que consolidaron su lugar como referente del pensamiento nacional:

"Jauretche: biografía de un argentino" , dividida en los tomos "De Yrigoyen a Perón" y "La revolución inconclusa", donde reconstruye la vida del ensayista forjista con quien Galasso mantuvo una relación de cercanía política e intelectual.

, dividida en los tomos "De Yrigoyen a Perón" y "La revolución inconclusa", donde reconstruye la vida del ensayista forjista con quien Galasso mantuvo una relación de cercanía política e intelectual. "Perón" (2005), biografía en dos volúmenes sobre la formación, el ascenso, la caída, el exilio y la muerte del líder justicialista, considerada una obra de referencia para el estudio del peronismo.

(2005), biografía en dos volúmenes sobre la formación, el ascenso, la caída, el exilio y la muerte del líder justicialista, considerada una obra de referencia para el estudio del peronismo. "Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín" (2004), que revisa la figura del prócer por fuera de la versión escolar y lo inscribe en la lucha continental contra el colonialismo. A esa tríada se suman otros trabajos relevantes, como los cuatro tomos de "Los malditos", "La compañera Evita" y la "Historia de la Argentina" (2011, dos tomos), que recorre desde los pueblos originarios hasta el kirchnerismo.

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