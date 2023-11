Criptomonedas: BTC se aleja de los u$s38.000 pero un factor clave beneficia a Ethereum

De igual modo, el Índice de Miedo y Codicia ('Fear and Greed Index') se sitúa en torno a los 77 puntos , en claro terreno de "codicia" y en niveles similares a los que registró el bitcoin tras alcanzar sus máximos históricos en noviembre de 2021 . Esta lectura no solo suele indicar un claro frenesí comprador, sino una potencial corrección en gestación.

Criptomonedas: las variables que impusan al mercado

Los inversors parecen dar por hecho que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dará el visto bueno a los ETF de Bitcoin y posteriormente, lo hará con ETH y otras criptomonedas que se presenten. De esta manera, las altcoins siguen consolidando el rally ya que los inversores recuperaron el apetito por el iesgo y están decidiendo pone su capital en algunos activos más volátiles que Bitcoin.

Respecto a los ETF, la mayoría de los expertos consideran que la SEC aprobará todas las solicitudes de forma simultánea, evitando así dar ventaja a ninguno de los competidores y propiciando la entrada de cientos de millones de dólares en el mercado de activos digitales. No obstante, esta tesis ha sido refutada por algunos analistas, los cuales creen que las subidas están siendo excesivas y que el interés por las criptos no solo no será tan grande como se prevé, sino que el bitcoin podría no tener el final de año soñado que esperan algunos.

"Sí, el lanzamiento de estos ETF podría inyectar cientos de miles de millones de dólares y ampliar el segmento de inversores potenciales en el mercado de criptomonedas. Pero creo que es un poco pronto para ser tan optimista en estos momentos sin superar los obstáculos más destacados para el crecimiento de este mercado", aseveró Samer Hasn, analista de mercados de XS.com.

¿Bitcoin puede llegar a u$s38.000?

Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, señaló que el bitcoin se está dirigiendo claramente hacia los u$s38.000, el primero de sus objetivos alcistas.

"Si bien pensamos que la extensión podría culminar en la zona clave de los u$s40.000, los niveles de sobrecompra experimentados, el sentimiento de euforia en el que se ha entrado y cierta rotación experimentada hacía el ecosistema de las altcoins en busca de rentabilidad fácil, marcan un primer síntoma de posible agotamiento que puede llevar a una consolidación bajista con un primer objetivo en los u$s35.000 que, de perderse, tendría en los u$s31.400 la última de las referencias válidas para mantener la tendencia alcista dominante. Este segundo nivel nos parece muy poco probable en las condiciones actuales", agregó Molina.