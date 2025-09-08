Criptomonedas: el Bitcoin supera los u$s112.000 en un arranque de semana marcado por las expectativas sobre la Fed

El bitcoin supera los u$s112.000 y el ethereum busca sostener los u$s4.300 en una semana marcada por los datos de inflación en EEUU y la expectativa de recortes de tasas de la Fed. Analistas advierten que la menor demanda institucional de BTC puede limitar la recuperación, mientras persisten las dudas sobre el frente fiscal y los bonos estadounidenses.

El mercado de las criptomonedas inicia la semana con subas moderadas, lideradas por el Bitcoin (BTC) , que avanza en torno al 1% y vuelve a ubicarse por encima de los u$s 112.000 . En tanto, Ethereum (ETH) , en tanto, intenta afianzarse en la zona de u$s 4.300 . El resto de las altcoins opera con subas de hasta 8% encabezadas por Hyperliquid, Dogecoin (6,4%), Solana (5,3%) y Stellar (4,2%).

El impulso de las criptomonedas se apoya en los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que fortalecen la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) . Sin embargo, los analistas advierten que las subidas no fueron tan pronunciadas como cabría esperar tras la publicación del débil informe de empleo de agosto: solo se crearon 22.000 puestos de trabajo frente a los 75.000 proyectados , mientras la tasa de desempleo subió al 4,3% y los desocupados treparon a 7,4 millones .

Para Kathleen Brooks (XTB) , la desaceleración del empleo “puede generar inquietud sobre la economía, sumar presión política sobre la Fed e incluso despertar la reacción de Donald Trump”.

En este contexto, los futuros de fondos federales ya descuentan un recorte de más de 25 puntos básicos este mes , y el mercado no descarta un recorte aún mayor —50 puntos— en septiembre. Tras el dato laboral, los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron: la tasa a dos años bajó 9 puntos básicos, arrastrando también a los bonos globales.

Datos claves esta semana

El miércoles se conocerá el Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto y el jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes. Una inflación más débil reforzaría la expectativa de recortes. En caso contrario, no se descartan correcciones de corto plazo en criptomonedas.

A la par, los analistas siguen atentos a la incertidumbre generada por el fallo judicial que declaró ilegales los aranceles de Trump. Aunque la Casa Blanca apeló al Tribunal Supremo y los aranceles seguirán vigentes hasta el 14 de octubre, crece el temor de que Estados Unidos tenga que devolver lo recaudado, lo que agrava el déficit fiscal y presiona sobre los bonos.

Riesgos en el mercado cripto

Más allá de los factores macro, preocupa la caída en las compras institucionales de bitcoin. Un informe de CryptoQuant muestra que las adquisiciones para tesorerías corporativas se redujeron más de 80% en el último mes, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la reciente recuperación.

En lo técnico, el analista de eToro Javier Molina resalta que el bitcoin aún no logra romper la resistencia de u$s113.000. Aunque el precio se mantiene muy por encima de la media móvil de 365 días (u$s94.000) y con indicadores neutrales, advierte que la clave es superar los u$s116.000 con volumen para habilitar un tramo alcista. Mientras tanto, el sesgo es de consolidación en un rango amplio.