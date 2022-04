Goldman Sachs ofrece sus primeros préstamos respaldados en Bitcoin

Al mando de David Michael Solomo, se reabrió la plataforma de trading de activos digitales dos años después de cerrarla. En ese momento, también se dijo que la compañía estaba explorando un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. En esta línea, en la actualidad incluso se ofrecen productos derivados Ethereum (ETH).

El furor por las crypto es tal que las ofertas, después de que un aumento en el precio y la popularidad eliminaran años de resistencia previa, aumentan cada vez más. Para GS, que negoció sus primeras opciones extrabursátiles de activos digitales en marzo, el paso marca el ingreso a una nueva línea de negocios que actualmente es dominio a nivel mundial.

Otras grandes instituciones financieras también hicieron lo mismo, tal es el caso de Jefferies Financial Group Inc, que está ampliando los servicios bancarios para criptoclientes, mientras que BlackRock Inc se unió a una ronda de financiación de u$s400 millones en la empresa de monedas estables Circle este mes.

El banco de inversión boutique Cowen Inc y Morgan Stanley tampoco se quedaron atrás y apostaron por iniciar una unidad en marzo.

Algunos de los productos y servicios relacionados a este tipo de inversión que ya ofrece la Bolsa de Valores de Nueva York incluyen la gestión de patrimonio, el comercio y la banca. El siguiente paso es prestar a empresas que proporcionan monedas virtuales como garantía, según indicó Damien Vanderwilt, copresidente de Galaxy Digital Holdings.