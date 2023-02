Las criptomonedas suben hasta 10% tras dato de inflación y Bitcoin supera los u$s22.000

“Bitcoin disfrutó de un rebote decente el martes a pesar de que el sentimiento del mercado en general fue más desafiante a raíz del informe de inflación de EEUU”, explicó Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda en Bolsamanía. Este experto señala que se sigue observando “resistencia” en las ‘criptos’, lo que resulta “muy alentador a pesar de que los titulares sobre regulación no son especialmente buenos”.

“Por supuesto, ahora retrocedió hasta un nivel que fue una zona de apoyo notable a fines de enero y principios de febrero antes de que corrigiera y pronto veremos si se ha convertido en una zona de resistencia bajista o si el movimiento correctivo ha seguido su curso”, añade.

Los expertos de Oxford Economics creen que el dato de inflación no le sentará bien a la Reserva Federal (Fed), ya que “fue más fuerte de lo que esperábamos”. “Esto, junto con el mercado laboral ajustado y la relajación neta en las condiciones del mercado financiero, puede justificar un cambio en nuestro pronóstico para la tasa de los fondos federales”, explicaron, al tiempo que señalan que colocar el tipo terminal de la Fed en el 5,25% “sería ampliamente consistente con las expectativas del mercado financiero”.

A su vez, los analistas de Pantheon Macroeconomics estiman que este informe “no cambiará la opinión de nadie sobre el panorama de la inflación”. “Tanto los halcones como las palomas encontrarán algo que destacar. No cambia la muy alta probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en marzo y no dice nada sobre mayo, eso está muy lejos”, subrayan. Y la realidad no ha tardado en darles la razón.