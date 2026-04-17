Impresionante robo a un banco en Italia: 25 rehenes, dos horas de negociación y un escape por túneles subterráneos + Seguir en









El hecho ocurrió en la mañana del pasado jueves. Las autoridades del banco aún no precisaron si los delincuentes lograron escaparse con dinero de las cajas de seguridad.

Por el momento, no se tienen mayores precisiones del paradero de los delincuentes.

Un grupo de delincuentes armados mantuvo a 25 personas como rehenes durante más de dos horas dentro de una sucursal bancaria el jueves pasado en Nápoles, en una escena más propia del cine. Tras llevar adelante el robo, los ladrones escaparon a través de un túnel subterráneo.

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El episodio comenzó cerca de las 11.30, cuando al menos tres asaltantes irrumpieron en una oficina de Crédit Agricole en la ciudad del sur de Italia. Empleados y clientes quedaron inmediatamente bajo su control. De acuerdo con reportes de Fanpage, uno de los ladrones ingresó con el rostro completamente cubierto por un casco y empuñando un arma, mientras que el resto llevaba pasamontañas con máscaras de personajes de películas.

El increíble robo a un banco en Nápoles Con el correr de los minutos, y tras darse la alarma del delito, la zona fue completamente cercada por fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo con equipos antidisturbios, armas y chalecos antibalas.

Hacia las 14.00, el fiscal de Nápoles, Nicola Gratteri, se hizo presente en la Piazza Medaglie d’Oro para supervisar la situación. En paralelo, se halló un Alfa Romeo con patente falsa en las inmediaciones, que podría haber sido utilizado por los asaltantes.

image El desenlace llegó tras el fracaso de las instancias de negociación. Cuando los equipos de emergencia decidieron irrumpir en el banco, rompiendo ventanas para ingresar, los delincuentes ya no estaban. Según las primeras reconstrucciones, escaparon a través de un orificio en el piso que conectaba con el sistema de alcantarillado.

“Gracias a la rápida respuesta… todos los rehenes fueron liberados, sin heridas graves”, señaló el prefecto de Nápoles, Michele di Bari, en un comunicado oficial. Hasta el momento, no hay precisiones sobre si los delincuentes lograron llevarse el dinero. Algunas versiones indican que habrían accedido a cajas de seguridad, aunque esto todavía no fue confirmado por las autoridades. La empresa encargada del sistema de agua de la ciudad inició inspecciones en la red de alcantarillas, sin resultados concluyentes sobre el paradero de los sospechosos. Ya por la noche, la tensión se trasladó al exterior de la sucursal. Cerca de un centenar de clientes con cajas de seguridad se acercaron al banco en busca de información, lo que derivó en momentos de nerviosismo y algunos disturbios. Sin embargo, las autoridades y el personal de la entidad no pudieron brindar detalles sobre posibles faltantes.

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