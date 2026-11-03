Radios públicas de CABA: una empresa quedó a un paso de gerenciar la Once Diez y la 2x4

El Gobierno porteño preadjudicó la AM 1110 y la FM 2x4 a Green Umbrella y JR Comunicaciones. La decisión se da en medio de los cuestionamientos de los trabajadores y de un conflicto judicial que busca frenar el proceso, mientras persisten las dudas sobre el traspaso del Canal de la Ciudad a Cale Group.

La AM 1110 es una de las dos frecuencias que pertenencen al Estado porteño.

El Gobierno porteño preadjudicó la concesión de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires a la unión transitoria entre Green Umbrella y JR Comunicaciones. A la espera del visto bueno final, la productora quedó a un paso de quedarse con la operación de la Once Diez (AM 1110) y la 2x4 (FM 92.7) tras superar a sus dos competidores.

La Comisión Evaluadora analizó punto por punto las ofertas presentadas por Green Umbrella-JR, Rodolfo Herrera y Kligger, las tres firmas que participaron de la licitación pública, y resolvió otorgar mayor puntuación a la compañía de los hermanos Rodrigo y Guido Morán , cuyo expertice principal es la generación de contenido audiovisual.

En un documento fechado al 30 de octubre, Agustín González Calderón, director general de Concesiones y Permisos del GCBA, dio a conocer el veredicto a poco más de un mes de la apertura formal de los sobres de una licitación mediante la cual la administración porteña, a cargo de Jorge Macri, busca ceder por cinco años a privados las dos frecuencias a cambio de un canon mensual.

La productora de los hermanos Morán ofertó un total de $2,5 millones por mes para cada una de las frecuencias, monto que fue igualado por Herrera para el caso de la FM. En el caso de la AM, fue la máxima oferente. Kligger quedó rápidamente fuera de camino al ofrecer el valor mínimo propuesto por el Gobierno ($1.530.000) para cada radio.

En la evaluación que realizó la administración porteña, la UTE Green Umbrella-JR Comunicaciones destacó por sobre el resto al presentar ofertas para ambos renglones de los pliegos (AM y FM) y por cumplir con los requisitos económicos y con el plan de inversión, respaldado por información sobre la fuente de financiamiento, lo que le valió una mayor calificación final pese a no acreditar perfiles del equipo humano con la experiencia mínima requerida.

Las ofertas de Herrera y de Kligger fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de los pliegos. En el primer caso, por no contar con la capacidad patrimonial para financiar la inversión comprometida. En el segundo, por no presentar ningún tipo de documentación respaldatoria sobre la personería de la empresa, sobre los requisitos administrativos-legales y sobre el plan económico, financiero y técnico.

Las condiciones para el gerenciamiento

En los pliegos de la licitación, el gobierno de Jorge Macri resaltó las responsabilidades y obligaciones que tendrá la empresa ganadora. Por caso estableció que deberá hacerse cargo de "todas las tareas, actividades y gestiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento" y tendrá que garantizar una programación "regular y eficiente".

A cambio de un canon, el oferente no solo podrá hacer uso de la frecuencia sino que además estará habilitado a utilizar los bienes que actualmente son propiedad del gobierno porteño, tanto las instalaciones como el equipamiento, pero deberá responder ante eventuales incumplimientos, es decir, falta de cuidado o mantenimiento de los mismos.

Con respecto a la programación, en el caso de la AM 1110 se deberá emitir durante 24 horas, todos los días, con alcance en la Ciudad y en todo el país. La oferta educativa, cultural y turística del Gobierno porteño deberá estar garantizada dentro del contenido.

Por el lado de la FM 92.7, también deberá emitirse sin interrupciones, aunque el alcance estará circunscripto a la Ciudad. La programación deberá estar destinada "íntegramente" a la emisión de tango y música popular argentina, aunque también deberá reflejar las nuevas expresiones y tendencias artísticas.

De acuerdo a las evaluaciones, Green Umbrella-JR Comunicaciones no cumplió de forma total con este último aspecto ya que omitió detallar cómo estará compuesta la programación para las franjas horarias que van desde las 12 a 6 en la frecuencia AM y de las 12 a las 7 en el caso de la FM. Sin embargo, dicho incumplimiento no le impidió ser pre-adjudicataria de ambas frecuencias.

Desde la Comisión Evaluadora destacaron positivamente que el gerenciamiento de ambas radios quede bajo un mismo concesionario. Aseguraron que redundará "en una mayor eficiencia y facilidad en la operatoria del servicio" y permitirá optimizar "los recursos técnicos y humanos" y "la coordinación integral de la programación" frente al Gobierno porteño y las tareas de control que deberá llevar adelante.

Las dudas sobre Cale Group y el Canal de la Ciudad

La concesión de las radios se circunscribe dentro de un plan del gobierno de Jorge Macri que abarca también al Canal de la Ciudad, el cual fue adjudicado a Cale Group, dueña de los streaming Blender y Carajo, pero cuyo traspaso estaba previsto para fines de octubre y aún no fue firmado.

La compañía ganó la licitación al presentar una oferta por $50 millones mensuales por un plazo de cinco años, equivalente a unos $3.000 millones para los 60 meses. La propuesta superó a los $15 millones por mes de Argentinos Media, de Marcelo González, dueño de la AM950.

En los pasillos del Gobierno porteño crecen las dudas respecto a si efectivamente la empresa vinculada al empresario misionero Augusto Marini se hará cargo del gerenciamiento. Versiones indican que evalúa desistir de la oferta presentada.

En cuanto a las radios, crece el descontento al interior de la AM y la FM respecto al intento de concesión. Luego de haber recibido un fuerte espaldarazo a través del dictamen del fiscal de cámara, Rodrigo Cuesta, los trabajadores, cuyos puestos dentro de la futura estructura penden de un hilo, aguardan un fallo favorable de parte de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que revierta la decisión de la jueza de Macarena Marra de no dictar una cautelar para frenar el proceso.

Asimismo, según supo este medio, se prepara un nuevo intento de impugnación contra el proceso licitatorio que dejó a Green Umbrella y JR Comunicaciones a un paso del gerenciamiento. La presentación correría por fuera de la causa que se inició en el juzgado de Marra.

Mediante la concesión, el jefe de Gobierno apunta a desprenderse -temporalmente- de la administración de los medios públicos con el fin de achicar el rol del Estado y reducir el gasto público, en el marco de la caída en la recaudación producto del deterioro en la actividad porteña, pero también en un contexto de reordenamiento del discurso y de las prioridades del PRO frente al avance de los libertarios en el distrito.