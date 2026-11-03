El jefe de Gobierno porteño confirmó que los ministros de Justicia y Seguridad avanzan con la investigación para identificar a los jóvenes que atacaron a las trabajadoras sexuales. El episodio involucró a entre 50 y 60 personas y quedó registrado en videos que circularon por redes sociales.

Jorge Macri repudió el ataque a mujeres trans en Palermo y aseguró que buscarán a los responsables: "Les vamos a caer con todo el peso de la ley".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macr i, se pronunció sobre el violento ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo y aseguró que las autoridades porteñas trabajan para identificar a los responsables. "Les vamos a caer con todo el peso de la ley", advirtió a través de sus redes sociales.

"Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", escribió el mandatario. Además, confirmó que los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a los involucrados.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando un grupo de entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans en la zona de los Bosques de Palermo. Los agresores las rodearon y golpearon con distintos elementos, mientras filmaban la agresión con sus teléfonos celulares.

Según reconstruyeron las víctimas, el episodio comenzó con burlas y provocaciones. Luego de un primer enfrentamiento verbal, los jóvenes se retiraron y regresaron con palos, conos de tránsito y escobas para concretar el ataque.

Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes. Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley.

La violencia también quedó registrada en redes sociales. Los involucrados difundieron los videos en Instagram y TikTok bajo la consigna "A correr los trabas", acompañada de emojis de risa. Uno de los presuntos participantes incluso publicó: "Me dicen ahora el matatrans", en referencia a la agresión.

La reconstrucción del episodio fue impulsada por la politóloga y abogada trans Gabriela Ivy, quien rastreó distintas cuentas de redes sociales para intentar identificar a los participantes.

De acuerdo con su investigación, los involucrados serían jóvenes vinculados a la práctica de bici-cross y provenientes de distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Bernal y San Martín. Algunas de las cuentas que compartieron inicialmente las imágenes también celebraron lo ocurrido.

El jefe de Gobierno porteño confirmó que los ministros de Justicia y Seguridad avanzan con la investigación para identificar a los jóvenes que atacaron a las trabajadoras sexuales.

Ivy explicó que tomó contacto con una de las bicicleterías que identificó como vinculada a los perfiles de los participantes. Al consultar sobre el episodio y una eventual intervención judicial, recibió como respuesta: "Yo no tengo nada en contra de la comunidad homosexual ni las travestis, soy padre de tres hijas".

También trascendió que existe una filmación registrada desde la perspectiva de una de las trabajadoras sexuales presentes durante el ataque. Sin embargo, la abogada decidió preservar su identidad y su voz antes de difundir el material, a pedido de las víctimas.

Qué se sabe de la investigación por el ataque en Palermo

En cuanto a la intervención policial, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar una vez consumada la agresión. Según la reconstrucción del episodio, los agentes que debían cubrir esa zona estaban interviniendo en un procedimiento relacionado con dos vendedores ambulantes de paltas.

Por el momento, las autoridades evaluaban revisar las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para identificar a los responsables. Según fuentes policiales, hasta entonces no se había presentado una denuncia penal, aunque no se descartaba que la fiscalía de turno interviniera de oficio tras la viralización de los videos.

El mensaje de Jorge Macri se sumó a los distintos repudios que generó el episodio y a los reclamos para identificar a quienes participaron de la agresión.